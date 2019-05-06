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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Gaziantep iftar saatleri.. 2019 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi

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Gaziantep iftar saatleri.. 2019 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi

Ramazan ayının ilk gününü yaşadığımız bugün de Gaziantep'de yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftar saatlerini internette araştırıyorlar.. Diyanet İşleri tarafından hazırlanan 2019 Ramazan imsakiyesi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Peki Gaziantep iftar vakti bu akşam saat kaçta? İşte 2019 Ramazan İmsakiyesi ve Gaziantep iftar saatleri

Bu akşam iftar saat kaçta? ve iftar saatleri internette en çok aranan konular arasındaki yerini alıyor. Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımız da yaşadıkları şehirlerdeki iftar saatlerini takip ediyorlar. 2019 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri tarafından resmi internet sitesinden duyuruldu ve tüm illerimiz sahur ve iftar vakitleri açıklandı. 

GAZİANTEP İFTAR SAATLERİ;

GünTarih(Sahur)SabahÖğleİkindi(İftar)(Teravih)
106.05.201903:5205:2412:3216:1919:3020:56*
207.05.201903:5105:2312:3216:1919:3120:57
308.05.201903:4905:2212:3216:1919:3220:58
409.05.201903:4805:2112:3216:2019:3321:00
510.05.201903:4705:2012:3216:2019:3421:01
611.05.201903:4505:1912:3216:2019:3421:02
712.05.201903:4405:1912:3216:2019:3521:03
813.05.201903:4305:1812:3216:2019:3621:05
914.05.201903:4105:1712:3216:2019:3721:06
1015.05.201903:4005:1612:3216:2119:3821:07

Güneydoğu'nun ramazan içeceği "meyan şerbeti"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğiyle bilinen "meyan şerbeti"nin yapıldığı meyan kökünün satışında, ramazan öncesinde artış yaşanıyor.

Gaziantep kent merkezideki tarihi Tütüncü ve Kürkçü hanlarında kilosu 15 liradan satışa sunulan meyan köklerini alan vatandaşlar, bunları evlerinde meyan şerbeti haline getiriyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde yetişen meyan bitkisi, dev kazanlarda kaynatılıp, varillerde bol buzla demlenmeye bırakıldıktan sonra ahşap haznelerde damıtılıyor. Poşet ya da şişelere konularak satılan şerbet, soğuk tüketilmesi nedeniyle vatandaşların ilgisini görüyor. Meyan şerbeti, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle ramazanlarda hemen her köşe başında satılıyor.  Bölgede, susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla tüketilen şerbet, ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.  Tarihi Kürkçü Hanı'nda 55 yıldır meyan satan Mahmut Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkinin birçok faydası olması nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Gaziantep'te ramazanda iftar sofralarında mutlaka meyan şerbetinin bulunduğunu dile getiren Özkaya, bu doğal içeceğin aşırı tüketilmediği takdirde hiçbir yan etkisinin bulunmadığını kaydetti.  Bölgede yüzyıllardır meyan şerbeti tüketildiğini ifade eden Özkaya, "Fırat Nehri'nin su yataklarından toplanır, kök olarak sökülür, değirmenlerde öğütülür ve içecek haline getirilir. Ramazan dolayısıyla meyan bitkisi satışları yüzde 100 arttı." dedi.

"Çok faydasını gördüm"
Vatandaşlardan 75 yaşındaki Muhsin Kabauşağı da meyan şerbetini çok sevdiğini ve çok faydasını gördüğünü dile getirdi.
Ramazan ayına girmeden meyan bitkisini satın aldığını belirten Kabauşağı, "Bu içecek bize atalarımızdan kaldı. 65 yıldır tüketiyorum. Meyan kökü satın aldım evimizde şerbet hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bayram Aktaş ise meyan şerbetinin yaz aylarında vazgeçilmez bir içecek olduğunu anlatarak, "Uzmanların da önerisiyle ramazan ayında her zaman meyan şerbeti tüketiriz." diye konuştu.

Gaziantep iftar saatleri.. 2019 Gaziantep Ramazan İmsakiyesi

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