Gaziantep için anket yaptırıyoruz
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, dünkü Başkanlık Divanı sonrası açıklama yaptı:
“(Gaziantep’te Celal Doğan’ın İYİ Parti’den aday olacağı) Gaziantep, CHP ile yapılan güç birliği kapsamında İYİ Parti’ye bırakıldı. Biz aday adaylarımızla ilgili anket çalışması yaptırıyoruz. Anketin sonucuna göre de büyükşehir adayımızı açıklayacağız.
CHP ile 21 büyükşehir üzerinde daha önce anlaştık. 12 il İYİ Parti’ye il bazında kaldı, 15 il de CHP’de. Büyükşehir belediyeleriyle 50 ilde anlaşma sağlanmış görünüyor. Bir, iki yerde; henüz masada kalan yerler var. Onlar da sanıyorum bugün veya yarın halledilecektir.
MİLLETİ KANDIRIYORLAR
Türkiye’nin yüz yıllık birikimi olan, yerli ve milli tüm kurumlar, fabrikalar ölü fiyatına elden çıkarılmaktadır. AK Parti, en son milli silah sanayimizin en önemli tesislerinden Sakarya’daki tank ve palet fabrikasına göz dikmiştir. ‘Satmıyoruz işletmesini devrediyoruz’ sözünün milleti kandırmak dışında geçerliliği yoktur. Elden çıkarılışı ‘oldubittiye’ getirilmiştir.”
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