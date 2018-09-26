Gazi Üniversitesi personel alımı başvurusu için son günlere girildi
Bünyesinde toplam 162 sözleşmeli personel alımı yapacak olan Gazi Üniversitesi, başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Lisans mezunlarının KPSS P3, Ön Lisans mezunlarının ise KPSS P93 puan türleri ile değerlendirileceği süreçte, alımların büyük çoğunluğu hemşirelik alanında yapılacak. Peki, Gazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o detaylar
Çoğunluğu hemşire olmak üzere 162 personel alımı yapmaya hazırlanan Gazi Üniversitesi, başvuruları 1 Ekim tarihine kadar almaya devam edecek. İşte, Gazi Üniversitesi personel alımı başvurusu hakkında bazı bilgiler
ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak
1.A) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
B) Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
2. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (17.09.2018 – 01.10.2018) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLERANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?
1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan ilgili ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)
3) Diploma Örneği
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içerisinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan "8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
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