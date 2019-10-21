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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Gazi Üniversitesi kura ile 26 personel alımı yapıyor!

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Gazi Üniversitesi kura ile 26 personel alımı yapıyor!

Gazi Üniversitesi 26 personel alımı için ilan yayımladı. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde alım yapacak olan Gazi Üniversitesi, alımla ilgili detayları Devlet Personel Başkanlığı (DPB) üzerinden yayımladı. Kura ve sözlü sınav ile gerçekleştirilecek olan Gazi Üniversitesi 26 personel alımı, sıhhi tesisat, soğutma-ısıtma sistemleri bakım-onarımcısı, mobilya döşeme işçisi gibi alanlarda yapılacak olan Gazi Üniversitesi personel alımı için başvurular 21-25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Peki, Gazi Üniversitesi kura ile personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Gazi Üniversitesi kura ile 26 personel alımı için süreç resmen başladı. İŞKUR üzerinden alımları gerçekleştirecek olan Gazi Üniversitesi, kura ile yapacağı alım için detayları yayımladı. İşte, Gazi Üniversitesi personel alımı hakkında detaylı bilgiler

BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 21.10.2019 – 25.10.2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak ve ya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapabilirler.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

7) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

10) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

l) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan; Sıhhi Tesisatçı, Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı, Mobilya Döşeme İşçisi, Alçı Dekorasyoncu(Kartonpiyer) ve Hastane Hizmetlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

3) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması

4) Adayların en fazla 35 yaşında olmaları

5) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

6) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okulların ilanda belirtilen bölüm, alan ve dallarından mezun olanlar için ustalık belgesi veya mesleki yeterlik belgesi şartı aranmayacaktır.

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