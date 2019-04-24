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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.04.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Gazi Üniversitesi, eski rektörü FETÖ'den hakim karşısında

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Gazi Üniversitesi, eski rektörü FETÖ'den hakim karşısında

Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Büyükberber ve avukatı ile sanığın yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından tanıkların dinlenilmesine geçildi.

Duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren Bülent Çanakçı, 2010'a kadar FETÖ içinde bulunduğunu anlatarak, Büyükberber'le rektör seçimleri sırasında tanıştığını belirtti.

Çanakçı, seçimlerden önce aralarında Gazi Üniversitesinde görev yapan hekimlerin de bulunduğu arkadaşlarıyla yemek yerken sanık Büyükberber'in yanlarına gelip projelerini anlattığını ve kendisine telefon numarasını verdiğini aktardı.

Daha sonra o dönem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli FETÖ mensubu olduğunu bildiği Mustafa Benekli ile Büyükberber'in adaylığı hakkında konuştuğunu anlatan Çanakçı, "Mustafa Benekli ile görüştüğümde Tuncay Delibaşı'nın (FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru) Süleyman Büyükberber'in rektör seçilmesiyle uğraştığını söyledi.

Büyükberber için 'Bizim arkadaşlardandır' demişti. Bu konuyla ilgili kendisini dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e götürdüğünü söyledi." ifadelerini kullandı. 
Tanık beyanına karşı söz alan Büyükberber, şahsı ilk defa gördüğünü, birlikte yemek yediklerini hatırlamadığını öne sürerek," Tanıkla doğrudan bir tanışıklığımız yoktur. Söylediği numara bana ait değildir. Beni Tuncay Delibaş ile irtibatlandırmaya çalışıyorlar ama ben o şahsı tanımıyorum." diye konuştu.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Büyükberber'in ayda bir kez karakola imza vermesinin devamına hükmederek davayı erteledi. 

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