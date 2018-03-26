Gazi Üniversitesi akademik personel alımı | Gazi Üniversitesi 33 akademik personel alıyor

Ankara'da lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim veren Gazi Üniversitesi, akademik personel eksikliğini gidermek için farklı fakülte ve meslek yüksek okullarına akademik personel alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu ilana göre Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi bazı fakülte ve meslek yüksek okullarına alım yapılacak.

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre, Gazi Üniversitesi çeşitli fakültelerinde görevlendirmek üzere çeşitli anabilim dalları ve bölümler için akademik personel alımı yapacak. Açılan akademik personel kadrolarına başvuru yapabilmek için gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. Başvuru yapan adayların, gerekli belgeleri Rektörlüğün Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu ilana son başvuru tarihi ise 05.04.2018 olarak belirlenmiştir.

BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Söz konusu ilana başvuru için gerekli olan belgeleri ve üniversitenin yayınladığı ilanın tam metnini görmek için aşağıdaki linke tıklayınız



GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI BAŞVURU KILAVUZU