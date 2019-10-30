Gazi Üniversitesi 61 akademisyen alacak! İşte başvuru şartları ve tarihi
Gazi Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'de verilen ilana göre, üniversitenin farklı birimlerinde toplam 61 akademisyen görev yapacak. Ön değerlendirme sonuçları üniversitenin internet sitesinden duyurulacak. Peki, Gazi Üniversitesi akademisyen alımı başvuru şartları neler? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, ilanla ilgili merak edilenler.
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan duyuruda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadeleri kullanıldı. İşte, başvurulara yönelik detaylı bilgiler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Başvuru Formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili Form)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3. Özgeçmiş,
4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5. Mezuniyet Belgeleri
6. Öğrenci Belgesi (Araştırma görevlileri başvuruları için Yüksek lisans veya Doktora öğrenci belgesi)
7. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8. ALES Belgesi (Sorgulama kodu okunabilir olmalı.)
9. 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10. Yabancı Dil Belgesi veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Dil Belgesi
11. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarında belirtilen açıklamaya bağlı olarak alınacak onaylı belge)
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E - Devlet üzerinden alınan belge)
BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR
1 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2 - Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
3 - Başvurular İlgili Birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Üniversitemiz Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
4 - Sınavlar aynı gün yapılacağından ilgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
6 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
7 - Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
8 - Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
9 - 06.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
10 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
11 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
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