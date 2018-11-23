Gazi Üniversitesi 50 akademik personel alımı yapacak... Başvuru şartları neler?
Gazi Üniversitesi 50 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 50 akademik personel alımı yapılacağı belirtildi. Peki, başvuru şartları neler?
Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Başvuru tarihleri 23 Kasım 2018 tarihinde başladı. 7 Aralık 2018 tarihinde sona erecek.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.
İŞTE BAŞVURULACAK ALANLAR
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