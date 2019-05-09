Gazi Üniversitesi 100 akademik personel alacak | Başvuru şartları neler?
Gazi Üniversitesi yayımladığı ilanla akademik personel alımı yapacağını açıkladı. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alımı yapacak olan Gazi Üniversitesi, çeşitli bölüm ve fakültelerde toplamda 100 akademik personel istihdam edecek. Peki, Gazi Üniversitesi akademik personel ilanı için başvuru şartları neler?
Ankara'da lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim veren Gazi Üniversitesi, akademik personel eksikliğini gidermek için farklı fakültelere akademik personel alımı yapacağını açıkladı. Devlet Personel Başkanlığı'ndan yayımlanan ilana göre alımlar; Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesii, Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi ile bazı
Meslek Yüksekokullarına yapılacak. İşte, söz konusu ilanın tüm detayları...
Gazi Üniversitesi'nin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Kurumdan yapılan genel açıklamlar şöyle;
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
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