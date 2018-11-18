Gazi Mustafa Kemal’e hakaret ettirmeyiz
- İstanbul’da 5 millet bahçesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler” dedi. Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal’e ve inancından dolayı kimseye hakaret edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi’nde yapılan toplu açılış töreniyle Çırpıcı, Baruthane, Kayaşehir ve Hoşdere Millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi. Başakşehir Millet Bahçesi’nin 360 bin metrekare üzerine kurulduğunu, İkitelli Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul gibi dev projelerin merkezinde yer aldığını ifade eden Erdoğan, “Bahçemiz camiden kapalı otoparka, biyolojik göletten koku bahçelerine, etkinlik çayırından millet kıraathanesine, yürüyüş ve bisiklet yollarından oyun alanlarına kadar tüm ihtiyaçlara cevap verecek tesislerle donatılmıştır” dedi.
TARİHİ ESERİ YIKTIRMADIK
Kayaşehir Millet Bahçesi’nin 350 bin metrekarelik alan üzerinde, her türlü ihtiyaca cevap verecek tesislere sahip proje olduğunu belirten Erdoğan, Hoşdere’nin 142 bin metrekare alan üzerinde tesis edildiğini, biyolojik göletten yürüyüş yollarına ve meyve bahçelerine kadar pek çok tesisin yer aldığını anlattı. Baruthane’nin 60 bin metrekare üzerine kurulduğunu, binlerce gül, meyve ağacı, mevsimlik çiçeğin yanında bu bahçenin Osmanlı Baruthanesi binası ile de tarihi bir kimliğe sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, tarihi eseri yıktırmadıklarını, sahip çıktıklarını söyledi. Çırpıcı’nın 465 bin metrekare üzerinde inşa edildiğini aktaran Erdoğan, tamamlanmış ilk 4 etabının açılışını yaptıklarını belirtti.
KANAL İSTANBUL’U YAPACAĞIZ
Erdoğan, özetle şunları söyledi:
“Hedefimiz inşallah her şehrimize birer tane millet bahçesi kazandırmaktır. Bunlar ne yapılırsa yapılsın, karşısına dikiliyorlar. Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar ‘İstemezük, yaptırmazük’ diyorlar. Yapacağız, yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız. Sadece bu projelerle İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 arttırdık.
GEZİ OLAYLARINI YAPANLAR...
Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler. Şehir budur. 31 Mart 2019 seçimlerini ‘Gönül Belediyeciliği’ seçimi olarak görüyoruz. Ne yapacağız? Gönülleri fethedeceğiz.
KİMSE ELEŞTİRİLMEZ DEĞİL
İstiklal Marşımızın değil 10 kıtasını ilk iki kıtasını yanlışsız söyleyebilmekten aciz birilerinin milletin kafasını karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Utanmadan sıkılmadan bana İstiklal Marşı’nı okuyup okumamaktan bahsediyor. Hadi oradan, git ya... Biz onunla büyüdük onunla buralara geldik. Türkiye’de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e ne de inancından, meşrebinden kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin veremeyiz. Bunları birbirinin alternatifi değil, gücümüzü artıran zenginlikler olarak görüyoruz. Eleştiri, farklı düşünce elbette olacaktır. Türkiye’de hiç kimse eleştirilemez değildir.
Birilerinin Türkiye’nin o eski baskıcı, dayatmacı, kara günlerine geri döndürme çabaları da boşunadır. Her zamanki gibi en büyük hakem olan milletimize gidecek, çözümü orada arayacağız.”
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