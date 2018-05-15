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    Gazeteler bugün yasta! Siyah manşetle çıktılar…

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 12:17 | Son Güncelleme:

    Bugün çıkan günlük gazetelerin bir bölümü ilk sayfalarını ve logolarını İsrail’in Filistin’deki katliamını kınamak amacıyla kararttı.

    ABD'nin büyükelçiliğini resmi olarak Kudüs'e taşıdığı sıralarda, Gazze, İsrail sınırında adeta bir katliam yaşandı. Filistinli protestoculara İsrail ordusu tarafından gerçek mermiyle ateş açıldı. Açılan ateşte belirlemelere göre en az 60 Filistinli hayatını kaybederken 2000'den fazla gösterici de yaralandı. Bu aynı zamanda 2014 yılından bu yana Gazze'de yaşanan en kanlı gün olarak da kayıtlara geçti.

    Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Sabah ve Takvim gazeteleri yaşanan bu utancı bugün ilk sayfalarını ve logolarını karartarak protesto etti.
    Gazeteler bugün yasta Siyah manşetle çıktılar…
    Gazeteler bugün yasta Siyah manşetle çıktılar…
    Gazeteler bugün yasta Siyah manşetle çıktılar…
    Gazeteler bugün yasta Siyah manşetle çıktılar…
    Gazeteler bugün yasta Siyah manşetle çıktılar…

    Gazeteler bugün yasta Siyah manşetle çıktılar…

     

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    Etiketler: gazeteler , siyah manşet , filistin , gündem
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