Gazeteler bugün yasta! Siyah manşetle çıktılar…

ABD'nin büyükelçiliğini resmi olarak Kudüs'e taşıdığı sıralarda, Gazze, İsrail sınırında adeta bir katliam yaşandı. Filistinli protestoculara İsrail ordusu tarafından gerçek mermiyle ateş açıldı. Açılan ateşte belirlemelere göre en az 60 Filistinli hayatını kaybederken 2000'den fazla gösterici de yaralandı. Bu aynı zamanda 2014 yılından bu yana Gazze'de yaşanan en kanlı gün olarak da kayıtlara geçti.

Hürriyet, Milliyet, Vatan, Posta, Sabah ve Takvim gazeteleri yaşanan bu utancı bugün ilk sayfalarını ve logolarını karartarak protesto etti.











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