Gazeteciye evinin önünde saldırı
ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde yerel gazetede muhabiri Hasan Kaya, evinin önünde kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısı sonrası başından yaralandı. Kaya darp raporu alıp saldırganlardan şikayetçi olurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gazipaşa’da bir yerel gazetede muhabir olarak çalışan Hasan Kaya, dün saat 21.30 sıralarında aracıyla Gazi Mahallesi’ndeki evine geldi. Aracından inip apartman girişine doğru geldiği sırada kapüşonlu mont giymiş kimliği belirsiz 2 kişi Hasan Kaya’ya saldırdı. Sert bir cisimle başına vurulan Hasan Kaya’nın bağırması üzerine komşusu dışarı çıkarken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı.
Komşusunun haber verdiği polis olay yerine gelerek inceleme yaparken, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Hasan Kaya darp raporu alarak, şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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