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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ARDAHAN (AA)
29.07.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Gazeteciler meslek yasası istiyor

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Gazeteciler meslek yasası istiyor

Ardahan'da dün gerçekleşen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 16. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın bildirisi yayımlandı. Bildiride, sektörün, "Gazetecilik Meslek Yasası"na ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasıyla yayımlanan bildiride, 20 bini aşkın gazetecinin temsilcisi TGK'nin Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruşu olduğu vurgulandı. Bildiride, Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği ev sahipliğindeki toplantıda, basının sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapmasına, Basın İlan Kurumunun çalışmalarına kadar bir dizi sektörel konunun ele alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte daha önce Başbakanlık bünyesinde görev yapan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığına bağlandığı hatırlatılan bildiride, "Medya sektörünün kamu yapılanmasında yaşanan bu değişim sürecinin yakından takibi ve sürecin meslektaşlarımız, meslek örgütlerimiz ve medya kuruluşları açısından sağlıklı bir zeminde yürüyebilmesi için her türlü katkı ve girişimin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi. Medya sektöründe bir dizi mesleki sorunun çözüm beklediğine işaret edilen bildiride, bu sorunların ana nedeninin, gazetecilik-habercilik sektörünün, kendine özgü bir yasasının olmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Sektörün, gazeteciliği ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen "Gazetecilik Meslek Yasası"na ihtiyaç duyduğu aktarılan bildiride, yasanın, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günün koşullarına uygun çıkarılması gerektiğine işaret edildi. Sektörde mesleki düzenlemeye gidilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu yasa, siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer basın meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturularak ülkemize kazandırılabilir. Gazetecilik Meslek Yasası, basın özgürlüğünden internet haberciliğine, medya emekçilerinin haklarının korunmasından Basın İlan Kurumu ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün çalışmalarına kadar bir dizi çağdaş yeniliği beraberinde getirecek, sorunlarımızı çok boyutlu bir yaklaşım ve değişimle çözümleyecektir."

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