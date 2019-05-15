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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.05.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

Gazeteci Ulvi Yanardağ hayatını kaybetti

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Gazeteci Ulvi Yanardağ hayatını kaybetti

Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci Ulvi Yanardağ 80 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada, Yanardağ'ın yaşamını yitirdiği belirtilirken, ailesine ve basın camiasına başsağlığı mesajı iletildi.

Yanardağ'ın TGC üyesi olduğu bilgisinin yer aldığı mesajda, "2012 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci Ulvi Yanardağ, vefat etti. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ulvi Yanardağ'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Ulvi Yanardağ için yarın 11.30'da TGC'de tören yapılacağı, cenazenin Sultanahmet Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazını müteakip Bakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

ULVİ YANARDAĞ'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Ulvi Yanardağ, 1939 yılında İstanbul'da doğdu. Balıkesir Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gören Yanardağ, mesleğe 1961 yılında Yeni Sabah gazetesinde başladı. Hürriyet Haber Ajansı ve Hürriyet gazetesinde 14 yıl habercilik yaptıktan sonra Bulvar ve Güneş gazetelerinde çalışan Yanardağ, 1989 yılında televizyon haberciliğine başladı. Kanal D, Show TV'de İstihbarat Şefi ve Haber Müdürü olarak görev yapan Yanardağ, Arena ile Ateş Hattı programlarının yapımında bulundu.
TGC'nin Başarı Ödülleri yarışmasında 1980 yılında haber, 1984 yılında röportaj ve seri röportaj, 1985 yılında haber, 1995 yılında haber program dallarında yılın gazetecisi seçilen Yanardağ, TGC'nin yayın organı Bizim gazetede Yazı İşleri Müdürlüğü yaptı, TGC Balotaj Kurulu'nda görev aldı.

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