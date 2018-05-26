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    Gazeteci Toker'e 1.5 milyon liralık tazminat davası

    ANKARA
    26.05.2018 - 01:23 | Son Güncelleme:

    CUMHURİYET gazetesi yazarı Çiğdem Toker hakkında, “Tasarruf arıyorsanız, metro ihalelerine bakın” başlıklı yazısı için 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

    Toker, Twitter’da “Şenbay Madencilik şirketi, şu yazım dolayısıyla, 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davası açmış. Bu, hakkımda açılan ikinci 1.5 milyon TL’lik dava. Ve evet, ilk 1.5 milyon TL’yi isteyen Agrobay Seracılık gibi, Şenbay Madencilik de Bayburt Grubu bünyesinde bir şirket” dedi.

    Toker, şunları söyledi: “Herkesin manevi tazminat davası açma hakkı var. Ancak irrasyonel rakamlar istenmesi, bunun korkutma ve yıldırma amaçlı olduğunu gösteriyor. Şunu söyleyebilirim, korkutmuyor ve yıldırmıyor. Kamu kaynaklarının nasıl dağıtıldığını sorgulamaktan, soru sormaktan vazgeçmeyeceğiz.” 

    Etiketler: çiğdem toker , gazetehaberleri , gündem
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