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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL (DHA)
05.12.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Gazeteci Işıl Özgentürk'e 7,5 yıla kadar hapis istemi

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Gazeteci Işıl Özgentürk'e 7,5 yıla kadar hapis istemi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, Twitter hesabındaki bazı paylaşımlara ilişkin olarak "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan hakim karşısına çıktı. Savcı, ilk duruşmada mütalaasını açıklayarak yazar Özgentürk hakkında "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Işıl Özgentürk katıldı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"İHBAR EDENİN YAZDIKLARIMDAN HABERİ YOK, BEN BARIŞSEVERİM"

Duruşmada sanık Işıl Özgentürk savunma yaparak, "Yaşamım boyunca kitap yazmış, film cevirmiş, film atölyeleri işletmiş ve ömrümün 50 yılından beri Cumhuriyet Gazetesi'nde röportaj muhabiri ve köşe yazarı olarak çalışan biriyim. Beni ihbar edenin ne yazdıklarımdan ne de kitaplarımdan, filmlerimden haberi var. Sadece ihbar etmiş. Ben dünyanın ve Türkiye'nin her yerine gittim. Gördüklerimi yaşadıklarımı gerek gazetemde gerekse kitaplarımda anlattım. Ben bir barışseverim. Ben ülkesini seven bir gazeteciyim. Dava konusu paylaşımlarım suç değildir" dedi.

1,5 YILDAN 7,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Twitter hesabından 6 Eylül 2015 ve 4 Nisan 2015 tarihlerinde yaptığı paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gazeteci - yazar Işıl Özgentürk'e 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"HAYATIM BOYUNCA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞISINDA OLDUM"

Savcının mütalaası üzerine söz alan gazeteci yazar Işıl Özgentürk, "Mütalaayı dinlediğimde ben kendimi korkutucu bir insan gibi gördüm. Paylaşımlarım çarpıtılıyor, mütalaayı kabul etmiyorum. Terör örgütü propagandası yapmadım. Hayatım boyunca terör örgütlerinin karşısında oldum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Sanık avukatları savcının mütalaası üzerine esas hakkında yazılı savunma yapabilmek için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına esas hakkında savunma yapabilmek için süre verdi. Sanık gazeteci yazar Işıl Özgentürk'ün duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

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