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    Gazeteci Hasan Cemal'e 1 yıl 6 ay hapis cezası

    Özden ATİK / İstanbul DHA
    03.04.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Bir internet sitesinde 15 Mayıs 2013'te yayımlanan "Çekilme Günlüğü" başlıklı yazı dizisinde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden ancak istinaf mahkemesi tarafından hakkındaki beraat kararı bozulmasıyla yeniden yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 1 yıl 6 ay hapis 22 gün cezasına çaptırıldı. Mahkeme, Hasan Cemal hakkındaki cezanın da ertelenmesine hükmetti.

    İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Cemal katılmazken; avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Savcı Halil İbrahim Kuş, geçen celse verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz de müvekkilinin beraatını talep etti.

    "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK"TAN CEZA VERİLDİ

    Mahkeme heyeti, sanığın "Silahlı terör örgütü propagandası yapma" eyleminin sabit olduğunu belirterek önce 1 yıl hapis cezası verdi. Suçun yayın yoluyla işlemesi ve kasıt altında birçok kez işlemiş olması sebebiyle cezayı 1 yıl 10 ay 15 gün hapse çıkardı. Ancak verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak ceza 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına indirildi.

    Heyet, sanık Cemal'in daha önce İstanbul 22.Ağır Ceza Mahkemesi'nde de aynı olayla ilgili 1 yıl 3 ay hapis cezası almış olduğunun dikkate alarak ceza infazının 3 ay 22 gün hapis cezası üzerinden yapılmasına da karar verdi. Heyet, sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle sanık Hasan Cemal'in cezasının ertelenmesine hükmetti. Sanık Cemal hakkında 1 yıl da denetim süresi belirlendi.

    BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BERAAT KARARINI BOZMUŞTU

    Gazeteci Hasan Cemal, "Çekilme Günlüğü" başlıklı yazı dizisi nedeniyle yargılanıp beraat etmiş; ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 27 Ekim 2017'de bu kararı bozmuştu.

    Etiketler: NoMobil , gündem
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