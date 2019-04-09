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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.04.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

Gazeteci Hande Fırat'ın resim sergisine yoğun ilgi

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Gazeteci Hande Fırat'ın resim sergisine yoğun ilgi

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın Cermodern'de açtığı 'Renklerdir Patlayan' isimli resim sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisini gördü. Sergiyi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resimleri çok beğendiğini söyledi.

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, yaklaşık 10 yıldır yaptığı yağlı boya tabloları Ankara'daki CerModern sanat galerisinde sergiledi.

Gazeteci Hande Fıratın resim sergisine yoğun ilgi

'Renklerdir Patlayan' isimli sergiyi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserleri yakından inceledi. Sanatın başka bir hayat olduğunu belirten Bakan Soylu, resimlerden etkilendiğini söyledi. Hande Fırat'ın bu özelliğini bilmediklerini belirten Bakan Ersoy ise, "Açıkçası bizi şaşırttı. Renklere hakim oluşunu beğeniyle izledik. İnşallah herkes böyle sanatını ve sanatçı ruhunu ön plana çıkaran, girişimci bir şekilde sanata katkıda bulunur" dedi.

Gazeteci Hande Fıratın resim sergisine yoğun ilgi

Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat ise 10 yıldır resim yaptığını ve sergisinde 60 eserin olduğunu ifade etti. Çocukluğundan beri resme meraklı olduğunu, stres sebebiyle de resme başladığını belirten Fırat, bu konuda eğitim aldığını söyledi.

Gazeteci Hande Fıratın resim sergisine yoğun ilgi

Yaptığı resimlerden dolayı evde adım atacak yer kalmadığını dile getiren Fırat, "Resimleri bir cesaretle sizlerin önüne koymaya karar verdim. Bugüne kadar pek çok şey yaşadık. Hiçbir şey bu kadar heyecan vermedi. Hiçbir şey de beni bu kadar heyecanlandırmadı. Resimler için çok iyi tepkiler aldım. İnşallah devamı gelecek" dedi.

Gazeteci Hande Fıratın resim sergisine yoğun ilgi

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