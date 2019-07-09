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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
09.07.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Gazeteci Gündem'e "FETÖ üyeliği" cezası

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Gazeteci Gündem'e "FETÖ üyeliği" cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Gündem'e, bu suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Gündem katıldı.

Duruşmada savunma yapan Gündem'in avukatı Ömer Faik Çetiner, müvekkilinin Bank Asya'da hesabının bulunmasının terörle bağlantılı olduğu anlamına gelmediğini belirterek, bilirkişi raporunda müvekkilinin ByLock kullanmadığının tespit edildiğini ve suç işlediğine dair delil bulunmadığını öne sürdü. Avukat Çetiner, beraat ve tahliye talebinde bulundu. 

BERAAT VE TAHLİYE

Karar verileceği belirtilerek son sözleri sorulan sanık Mehmet Gündem de, işinin yazmak olduğunu ve cezaevinde 4 kitap yazdığını söyleyerek, "Hapisliğin bu kadarı yeter. Adalete ve akla güveniyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi. 

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gündem'i, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. 

Bu sanığın tutuklu kaldığı süreye göre tahliyesini de kararlaştıran heyet, sanık hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanmasını da hükme bağladı.

 Gazeteci Gündem, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkemece, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçundan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Gündem'in bu suçtan, 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. 

 

 

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