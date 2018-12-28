Gazeteci Arzu Turan hayatını kaybetti
İzmir’de Buca Belediyesinde yaptığı başarılı çalışmaları ve projeleriyle tanınan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gazeteci Arzu Turan, kanser hastalığı nedeniyle 44 yaşında yaşamını yitirdi. Arzuyu son yolculuğuna ailesi ve sevenleri uğurladı.
Yaklaşık 1,5 yıldır kanserle mücadele eden Arzu Turan bugün (Cuma) sabah saatlerinde ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybetti. Gazeteci Arzu Turanı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Arzu için ’ikinci evim’ diye tanımladığı Buca Belediyesinin önünde veda töreni düzenlendi. Tüm çalışma arkadaşlarının katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Buca Belediye Başkanı CHP’li Levent Piriştina, "Arzu Turan gibi mesleğinde büyük başarılar sergileyen, özverili bir çalışma arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Artık bir kişi eksiğiz. Onun yeri asla dolmayacak" dedi.
Çalışma arkadaşları tarafından Baha Yörük Camiine omuzlarda taşınan Arzu Turan için düzenlenen cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Ednan Arslan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, çok sayıda ilçe başkanı, parti yöneticisi, basın emekçileri ve sevenleri katıldı. Turan, daha sonra gözyaşları eşliğinde Kaynaklar Mezarlığına defnedildi.
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