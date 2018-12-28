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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
28.12.2018 - 18:50, Son Güncelleme:

Gazeteci Arzu Turan hayatını kaybetti

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Gazeteci Arzu Turan hayatını kaybetti

İzmir’de Buca Belediyesinde yaptığı başarılı çalışmaları ve projeleriyle tanınan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gazeteci Arzu Turan, kanser hastalığı nedeniyle 44 yaşında yaşamını yitirdi. Arzuyu son yolculuğuna ailesi ve sevenleri uğurladı.

Yaklaşık 1,5 yıldır kanserle mücadele eden Arzu Turan bugün (Cuma) sabah saatlerinde ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybetti. Gazeteci Arzu Turanı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Arzu için ’ikinci evim’ diye tanımladığı Buca Belediyesinin önünde veda töreni düzenlendi. Tüm çalışma arkadaşlarının katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Buca Belediye Başkanı CHP’li Levent Piriştina, "Arzu Turan gibi mesleğinde büyük başarılar sergileyen, özverili bir çalışma arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Artık bir kişi eksiğiz. Onun yeri asla dolmayacak" dedi.

Gazeteci Arzu Turan hayatını kaybetti

Çalışma arkadaşları tarafından Baha Yörük Camiine omuzlarda taşınan Arzu Turan için düzenlenen cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Ednan Arslan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, çok sayıda ilçe başkanı, parti yöneticisi, basın emekçileri ve sevenleri katıldı. Turan, daha sonra gözyaşları eşliğinde Kaynaklar Mezarlığına defnedildi.

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