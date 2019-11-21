Gazeteci Ahmet Takan'a sopalı saldırı
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, evinin önünde saldırıya uğradı. Ankara’da Dikmen semtinde meydana gelen olayda bir kişi, Takan’a beyzbol sopasıyla saldırdı.
Saldırganı son anda fark eden Takan’ın geriye doğru hamle yapmasıyla saldırgan Takan’ın sırtına vurdu. Saldırıda hafif bir şekilde yaralanan Takan’ın çantasındaki cep telefonu da kırıldı. Takan’ın karşı koymasıyla saldırgan beyzbol sopasını bırakarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Takan, daha sonra karakola giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Takan’ı arayarak saldırıya ilişkin bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
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