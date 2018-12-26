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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK
26.12.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

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Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan 6 çocuk, 32 torun sahibi 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel, ilerlemiş yaşına rağmen her gün gazete okumak için evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine yürüyor. Demirel açıklamasında "Gazete okuma alışkanlığımdan, teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki gelişmeleri yazılı basından takip ediyorum" dedi.

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  • Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor
  • Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor
  • Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor
  • Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Ahmet Ali Demirel, gazete okuyabilmek için her gün yaklaşık 8 kilometrelik yolu yaya olarak katediyor.

Okumayı çok seven 6 çocuk ve 32 torun sahibi Demirel'in, Giyimli Mahallesi'ndeki evi ile ilçe merkezindeki gazete bayi arasında yaklaşık 4 kilometre mesafe bulunuyor.     

Her gün öğle saatlerinde evinden çıkan Ahmet Ali Demirel, yolu 1,5 saatte yürüyerek ilçe merkezine ulaşıyor. Tek olan gazete bayisindeki gazeteleri inceleyen Demirel, akşamüstü yine yürüyerek evine dönüyor.     

Ahmet Ali Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğu ve gençliğinde Türkiye ile dünyadaki gelişmeleri sadece gazetelerden takip ettiklerini söyledi.     

Önce radyo, ardından televizyonun çıktığını ancak gazetelerden hiç vazgeçmediğini dile getiren Demirel, "Okumayı çok seviyorum ve bu nedenle gazete okuma alışkanlığımdan teknolojik gelişmelere rağmen vazgeçmedim. Yurt içi ve dışındaki gelişmeleri her gün yazılı basından takip ediyorum." dedi.     

Ahmet Ali Demirel, Güce'de tek gazete bayi bulunduğunu ve buraya ulaşmak için 4 kilometre olan zorlu yolu katettiğini belirterek, "Düzenli olarak kent merkezine gazete okumak için gidiyorum. Dik, yokuş, engebeli ve zorlu coğrafyadaki yolu büyük bir aşkla katediyorum. Gidiş dönüş yaklaşık 8 kilometrelik yolu yürüyorum." diye konuştu.     

Zaman zaman geçen araçların kendisini ilçe merkezine kadar götürmek istediklerini ancak yürüme alışkanlığından vazgeçmemek adına bu teklifleri geri çevirdiğini ifade eden Demirel, yalnızca çok kar yağdığı dönemlerde ilçe merkezine gidemediğini anlattı.     

Ahmet Ali Demirel, hiç yorgunluk hissetmediğini, gazetelere ulaşma heyecanının kendisini ayakta tuttuğunu kaydetti.     

Allah'ın insanlara ilk emrinin "Oku" olduğunu ve bu emri yerine getirmek için çabaladığını belirten Demirel, gençlere okuma azmiyle örnek olmaya çalıştığını vurguladı.     

"OKUMANIN FAYDALARINI ANLATIYOR"     

Ahmet Ali Demirel'in oğlu Hüseyin Demirel ise babasının okuma alışkanlığı dolayısıyla Güce'de çok sevildiğini ve takdir edildiğini söyledi.     

Babasının herkese çok okumaları yönünde öğütler verdiğini ifade eden Demirel, "Her gün gazete okumak için babam kent merkezine geliyor. Evde de sürekli kitap okuyor. Bize ve herkese okuma alışkanlığı edinmelerini tavsiye ediyor. Okumanın faydalarını anlatıyor. Örnek teşkil etmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.     

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