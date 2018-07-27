Gaza gelmiş
Maltepe, Sahilyolu’nda motosikletine kız arkadaşını sırtüstü yatırıp tek teker üstünde giden Erhan M. polis tarafından plakasından adresi tespit edilerek gözaltına alındı.
Hem kendi hem kız arkadaşı hem de sürücülerin canını hiçe sayan maganda bu esnada trafik polisi fark etmiş, elini kaldırarak motosikletliye durmasını isteyen polise aldırış etmeyerek yanından tek teker üstüne geçip yoluna devam etmişti.
Görüntünün yayılmasının ardından gözaltına alınan Erhan M.’ye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 2126 TL para cezası kesildi ve motosikletine de el konuldu. Buradaki işleminin ardından Erhan M. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Erhan M. hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan adli işlem yapılarak tekrar polis merkezine gönderildi.
Erhan M., görüntülerin yeni olmadığını belirterek, “5 ay önce yapmıştım o hareketleri. Kız arkadaşlarımın gazına geldim. Şimdi böyle videolar çekmiyorum ama artık bu videoları yapmıyorum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım” dedi.
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