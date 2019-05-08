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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.05.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Yer Kayseri... Gaz lambalarıyla avlıyorlar... Kilosu 45 TL'den satılıyor...

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Kilosu 45 TL’den satılan kurbağalara Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler büyük ilgi gösteriyor. Baba mesleğini yaptığını söyleyen 47 yaşındaki Nihat Baliç, "Av döneminde 20 ton kurbağa topluyoruz" dedi.

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  • Gaz lambalarıyla kurbağa avı böyle görüntülendi...
  • Gaz lambalarıyla kurbağa avı böyle görüntülendi...
  • Gaz lambalarıyla kurbağa avı böyle görüntülendi...
  • Gaz lambalarıyla kurbağa avı böyle görüntülendi...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, gece saatlerinde gaz lambaları ile aydınlattıkları kanaldan kurbağa avına çıkan avcılar, av döneminde 20 ton kurbağa topladıklarını ifade ederek, kurbağalara en çok Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Senirköy mahallesinde bulunan kanalda, her yıl olduğu gibi bu yılda kurbağa toplama işi başladı. Hatay’dan gelerek kanal çevresinde gaz lambaları ile kurbağa avlayan avcılar, topladıkları kurbağaları kilosu 45 TL’den satıyor.

Kurbağa toplayan 47 yaşındaki Nihat Baliç; “Küçük yaştan beri kurbağa işi yapıyorum. Başka bir geçim kaynağım yok. Burada kanallarda kurbağa topluyoruz. Topladığımız kurbağanın kilosunu 45 TL’den satıyoruz. Topladığımız bu kurbağalar Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor. Bu benim baba mesleğidir. Çocukluktan beri ailecek bu işi yapıyoruz. Başka bir işimiz olmadığı için kurbağa topluyoruz. Sadece mevsiminde avlanıyoruz. Yasak başladığında toplamayı bırakıyoruz. 1 hafta içinde yasak başlayacak. Bizde bu dönem içerisinde 20 ton kurbağa topluyoruz” dedi.

Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Yılmaz da; “İlçemizde Senirköy Mahallesi kanal mevkiinde bakanlığımızın mevzuatlarına uygun olarak kurbağalarda diğer su ürünlerinde olduğu gibi bakanlığımızın 2016’ya 35 sayılı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ esasına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla bu işi yapacaklar öncelikle il müdürlüğümüze başvurarak su ürünleri ruhsat teskeresi almak zorundalar. Ayrıca bu bölgelerden 6 ayda bir numuneler alınarak analiz için referans laboratuvarlarımıza gönderilir. Buralardan toplanan kurbağalar özellikle Güney bölgelerimizdeki turistlerin yoğun olduğu otellere ve İtalya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir” diye konuştu.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı olması nedeniyle avlanma yapılamayacağından, Bakanlığımız tarafından belirlenen avlak sahaların avcılığa açılabilmesi için, kurbağa avlayacak olan firmaların dilekçe ile İl Müdürlüğümüze, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Kurbağa avlanılacak bölgeden 6 ay ara ile yılda 2 defa kurbağa numunesi alınarak, Bakanlıkça belirlenen Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderilmektedir. Numuneler zirai ilaç kalıntıları ve ağır metaller yönünden incelenerek sonucu İl Müdürlüğümüze bildirilmektedir. Analiz sonucu Bakanlığımızın belirlediği parametrelere uygun ise bölge avcılığa açılmaktadır. Bunun yanında avcılık yapacak olan firmalar avlanma tarihinden en az 3 gün önce, avlanma yapacak personele ait av tezkerelerinin de ekinde yer aldığı, avlanma yeri, tarih ve saatine ait bilgiler içeren dilekçeyi il, ilçe müdürlüğüne sunmak zorundadır. Yahyalı İlçesinden, 2016 yılında 70 bin 700 kg, 2017 yılında 64 bin 800 kg ve 2018 yılında 85 bin 500 kg canlı kurbağa sevk işlemleri yapılmıştır. Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde avcılık yoluyla toplanan kurbağalar, su ürünleri işleme merkezlerinde tüketime hazır hale getirildikten sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç edilmektedir.” 

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