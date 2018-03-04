'Gayrımilli' tepkisi

“Öyle bir hava estiriyorlar ki ittifak yapan partiler tek partiymiş gibi hareket edecekler. Bunu ‘milli’, kendi dışındakileri de ‘gayri milli’ gibi bir tarifin içine giriyorlar. Allah size akıl fikir versin. ‘Benimle beraber değilsen sen farklısın, hainsin’ gibi bir hava estirmeye kalkıyorlar. İtirazımız bu tavra. Bunu bir türlü anlatamadık. Cumhurbaşkanlığı teklifimizi çok açık, net ifade ettik. Hangi şartlarda olursa olsun 300 bin, 500 bin arasında bir imzayla seçim kurullarına vereceğiz, aday göstereceğiz. İnanıyoruz ki bu seçimlerde başarılı olacağız.”



