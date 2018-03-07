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    Gayrimenkul kazancı kaç lirayı aştığında beyan etmek gerekiyor? Kira beyan sınırı ne kadar?

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 16:45 | Son Güncelleme:

    Kira gelirlerinin beyan edilme şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen gelir tutarı cezai yaptırımları gerekli kılabiliyor. Peki Gayrimenkul kazancı kaç lirayı (istisna) aştığında beyan etmek gerekiyor? kira beyan sınırı ne kadar?

    İleride çıkabilecek sorunlara karşı önlem almak isteyen vatandaşlar, ‘Gayrimenkul kazancı kaç lirayı aştığında beyan etmek gerekiyor? Kira beyan sınırı ne kadar?’ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler!

    Alım tarihinin üzerinden beş yıl geçmişse ve 11.000 liralık istisna (hem 2016 kazancı, hem de 2017 kazancı için aynı tutar) sınırı da aşılmışsa satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayında beyan edilmesi gerekiyor (GVK Mükerrer Md. 80/6). Kazancın büyüklüğüne göre vergi oranları; 2016’da elde edilmiş değer artış kazançları için 12.600 liraya kadar yüzde 15, 12.600 lira ile 30.000 lira arası yüzde 20, 30.000 lira ile 69.000 lira arası yüzde 27, 69.000 lira üzeri için yüzde 35 olarak uygulanmaktadır. 2016’da elde edilen gelirler, 2017 Mart ayında (1-25 Mart) beyan edilecek. 2017’de elde edilecek değer artış kazançları için 13.000 liraya kadarsa yüzde 15, 13.000 lira ile 30.000 lira arası yüzde 20, 30.000 lira ile 70.000 lira arası yüzde 27, 70.000 lira üzeri için yüzde 35 olarak uygulanacaktır. 2017’de elde edilen gelirler, 2018 Mart ayında (1-25 Mart) beyan edilecek.

    Etiketler: Kira beyan sınırı , 2018 kira beyan sınırı , SeoHaber , gündem
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