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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Gaybubet’te 11 üst düzey yakalandı

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‘Gaybubet’te 11 üst düzey yakalandı

FETÖ’nün firari üst düzey yöneticilerinin saklandığı ‘gaybubet evleri’ne yapılan operasyonlarda toplam 31 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasında örgütün gizli hücreleri ortaya çıkarıldı. Gaybubet evlerine yapılan baskında haklarında arama kararı bulunan ve firari konumundaki 11 üst düzey örgüt yöneticisi de yakalandı.

KARI-KOCA 10 YÖNETİCİ

10 kişinin evli olduğu, aile görünümü altında uzun zamandır bu gaybubet evlerinde saklandıkları belirlendi. Evlerdeki aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ yöneticilerinin örgütün il ve öğrenci yapılanmalarını yeniden hareketlendirmek için yoğun örgütsel faaliyet yürüttükleri, bu evlerde toplantılar düzenledikleri ortaya çıktı. Şüpheliler arasında KHK ile kapatılan sendikalarda yöneticilik yapan, örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanan, örgüt tepe yönetimi ile irtibatlı olan ve Bank Asya’ya örgüt elebaşının talimatıyla para yatırdıkları belirleyen kişiler olduğu öğrenildi.

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