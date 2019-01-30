‘Gaybubet’te 11 üst düzey yakalandı
FETÖ’nün firari üst düzey yöneticilerinin saklandığı ‘gaybubet evleri’ne yapılan operasyonlarda toplam 31 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasında örgütün gizli hücreleri ortaya çıkarıldı. Gaybubet evlerine yapılan baskında haklarında arama kararı bulunan ve firari konumundaki 11 üst düzey örgüt yöneticisi de yakalandı.
KARI-KOCA 10 YÖNETİCİ
10 kişinin evli olduğu, aile görünümü altında uzun zamandır bu gaybubet evlerinde saklandıkları belirlendi. Evlerdeki aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ yöneticilerinin örgütün il ve öğrenci yapılanmalarını yeniden hareketlendirmek için yoğun örgütsel faaliyet yürüttükleri, bu evlerde toplantılar düzenledikleri ortaya çıktı. Şüpheliler arasında KHK ile kapatılan sendikalarda yöneticilik yapan, örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock kullanan, örgüt tepe yönetimi ile irtibatlı olan ve Bank Asya’ya örgüt elebaşının talimatıyla para yatırdıkları belirleyen kişiler olduğu öğrenildi.
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