Gaybubet evinden kaçarken çatıda yakalandı
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, örgütün ‘eyalet hadimi’, ‘bölge hadimi’, ‘mütevelli esnaf’, ‘üniversite yapılanması’, ‘talebe yapılanması’ içerisinde aktif olarak görev alan 32 kişinin kimliğini belirledi. Gaybubet evlerinde de gizlendikleri belirlenen örgüt üyelerinin yakalanması için dün sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişi yakalandı.
Görgülü Pastaneleri’nin isim hakkını kiralayan Mehmet Tahir Sekizkardeş örgütün gaybubet evinden kaçarken apartmanın çatısında yakalandı. Sekizkardeş’in gizlendiği evden diğer dairelere bağlanan geçitlerden geçerek çatıya ulaştığı tespit edildi. TUSKON soruşturmasında ifade veren gizli tanık, “Sekizkardeş örgüte ciddi himmet paraları vermekle tanınır” demişti. Gözaltına alınan işadamı Ekrem Ateş’in de örgüte yardım ettiği yönünde gizli tanık ifadesi olduğu belirtildi. Zeytinburnu, Güngören, Bakırköy, Bahçelievler ve Fatih’te örgüte yardım eden esnafın yakalandığı bildirildi.
Bu arada Görgülü Pastaneleri adına açıklama yapan Avukat Tuğba Çırak, gözaltına alınan Sekizkardeş’in, Avrupa yakasındaki isim hakkı sahiplerinden isim hakkı kiraladığını belirterek “Görgülü Pastaneleri isminin isim hakkı Eyüp 5. Noterliği’nin 03.07.2002 tarih ve 17562 yevmiye No’su ile vekil edenlerden Muhammet Gültekin ve Nebi Yüce tarafından 49 yıllığına kiralanmış olup, vekil eden şirket yöneticileri ve işyerleri İstanbul Anadolu yakasında hizmet vermektedir. Mehmet Sekizkardeş’in işletmeleri ile vekil edenlerimin ilgisinin ve herhangi bir ortaklıkları yoktur” dedi.
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