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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA / İSTANBUL
26.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

GATA’nın FETÖ yapılanmasına operasyon: Kaçakları kayıtsız tedavi etmişler

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
GATA’nın FETÖ yapılanmasına operasyon: Kaçakları kayıtsız tedavi etmişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin ‘Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasında’ yer aldıkları öne sürülen 24’ü eski askeri doktor 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin firari örgüt üyelerini kayıt yaptırmadan tedavi ettikleri belirtildi.

SORUŞTURMA kapsamında 26 Haziran’da gözaltına alınan ve örgütün GATA aktif yapılanmasında faaliyet yürüten asker kişilerden sorumlu, örgütsel
olarak ‘mahrem’ nitelikli üst düzey imamlardan İ.Ş.’nin cep telefonunda 268 sayfa ve 317 ayrı not tespit edildi. Her bir not için ayrı başlık verildiği, bu başlıklar altında terör örgütünün ‘GATA yapılanmasına’ mensup asker ve askerlerden sorumlu sivil unsurların bilgilerine yer verildiği, kişiler hakkında arşiv oluşturulduğu belirtildi.

KRİPTO YAZIŞMA

Yapılanmada aktif olarak yönetici pozisyonunda olan kişilerin kriptografik yazışma metodları ile birbirleriyle yapmış oldukları yazışmaların yer aldığı, bu yazışmaların içeriklerinde ise örgütsel olarak önemli görülen konularda terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e bizzat danışıldığı iddia edildi. İhraç edilen askeri doktorlar ile darbe girişimi sonrası sivil olarak faaliyetlerine devam eden örgüt mensuplarının FETÖ’nün ayarladığı özel hastanelerde, firari örgüt mensuplarını kayıt yaptırmadan tedavi ettikleri, ByLock kullandığı gerekçesiyle aranan kadınların doğumlarının da kayıt yapılmadan gerçekleştirdikleri öne sürüldü. 

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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