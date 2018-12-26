GATA’nın FETÖ yapılanmasına operasyon: Kaçakları kayıtsız tedavi etmişler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’nin ‘Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasında’ yer aldıkları öne sürülen 24’ü eski askeri doktor 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin firari örgüt üyelerini kayıt yaptırmadan tedavi ettikleri belirtildi.
SORUŞTURMA kapsamında 26 Haziran’da gözaltına alınan ve örgütün GATA aktif yapılanmasında faaliyet yürüten asker kişilerden sorumlu, örgütsel
olarak ‘mahrem’ nitelikli üst düzey imamlardan İ.Ş.’nin cep telefonunda 268 sayfa ve 317 ayrı not tespit edildi. Her bir not için ayrı başlık verildiği, bu başlıklar altında terör örgütünün ‘GATA yapılanmasına’ mensup asker ve askerlerden sorumlu sivil unsurların bilgilerine yer verildiği, kişiler hakkında arşiv oluşturulduğu belirtildi.
KRİPTO YAZIŞMA
Yapılanmada aktif olarak yönetici pozisyonunda olan kişilerin kriptografik yazışma metodları ile birbirleriyle yapmış oldukları yazışmaların yer aldığı, bu yazışmaların içeriklerinde ise örgütsel olarak önemli görülen konularda terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’e bizzat danışıldığı iddia edildi. İhraç edilen askeri doktorlar ile darbe girişimi sonrası sivil olarak faaliyetlerine devam eden örgüt mensuplarının FETÖ’nün ayarladığı özel hastanelerde, firari örgüt mensuplarını kayıt yaptırmadan tedavi ettikleri, ByLock kullandığı gerekçesiyle aranan kadınların doğumlarının da kayıt yapılmadan gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
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