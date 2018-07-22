Gastroenterit nedir, belirtileri neler?
Gastroenteritin en sık görülen belirtileri ishal ve kusmadır. Pek çok insanda mide ağrıları, ateş (yüksek ateş) ve baş ağrısı görülür. Peki, gastroenterit hastalığı tam olarak nedir? Gastroenterit nasıl anlaşılır?
Gastroenterit kusma ve ishale neden olan yaygın bir bağırsak enfeksiyonudur. Buna bakteri, virüs veya başka organizmalar neden olur. Atakların çoğu birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. İshal ve kusma şiddetliyse, dehidrasyona uğrayabilirsiniz; bu vücudunuzda yeterince su olmadığı anlamına gelir. Bu bebeklerde ve küçük çocuklarda çok ciddi rahatsızlıklara neden olur.
Şikayetleri:
Bulantı -kusma , ishal
Bulguları
"Bulantı, kusma, ishal dhidretasyon bulguları (turgor, tonusda düşüklük, dilde kuruluk ) Hipotansiyon "
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?
Anamnez ile birlikte gastrointestinal tetkikler
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?
Hastaya diyet önerileri infeksiyoz olanlarda uygun ab tedavi
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Hijyene dikkat edilmeli
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