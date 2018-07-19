Gastrektomi nedir?
Gastrektomi, kanser, ağır mide asidi hastalıkları ve mide duvarı deliklerinin tedavisinde kullanılır. İlk başarılı gastrektomi Theodor Billroth tarafından 1881'de kanserli bir mideyi alması ile gerçekleşmişti. Peki, gastrektomi tam oalrak nedir?
Gastrektomi midenin kısmen veya tamamen ameliyatla alınmasıdır. Gastrektomi işlemi, gittikçe daha az kullanılmaya başlanmıştır, çünkü mide asidi tadavileri artık genellikle Helicobacter pylori için antibiyotiklerle veya endoskopi ile yapılmaktadır. gittikçe daha az kullanılmaya başlanmıştır, çünkü mide asidi tadavileri artık genellikle Helicobacter pylori için antibiyotiklerle veya endoskopi ile yapılmaktadır.
Şikayetleri: Total Veya Parsiyel Oluşuna Göre Şikayetler Değişir. Beslenme Bozukluğu Ön Plandadır
Bulguları: Postgastrektomi Sendrom Şikayetleri Olarak Şişkinlik, Beslenme Bozukluğu
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Hayat Tarzı, Beslenme Şekli Değiştirilmeli, Gıda Takviyesi Uygulanmalı
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