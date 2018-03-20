GaspÃ§Ä±larla polis merkezinde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±

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YeniÅŸehir ilÃ§esinde Ä°nÃ¶nÃ¼ BulvarÄ± MÃ¼ftÃ¼ Deresi yanÄ±ndaki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolunda iki kiÅŸi tarafÄ±ndan bÄ±Ã§ak zoruyla telefonunun alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren B.G. polise baÅŸvurdu.Â Â Â Â Â

Ekipler tarafÄ±ndan Cumhuriyet Polis Merkezi AmirliÄŸiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len B.G. burada ifade verdi.Â Â Â Â Â

Olay yerinin yakÄ±nlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yapan AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rdÃ¼kleri kiÅŸilerin kimlik kontrollerini yaptÄ±. Ekipler Ã¼zerilerinden kimlik Ã§Ä±kmayan ve yanlarÄ±nda bÄ±Ã§ak bulunan iki kiÅŸiyi, kimlik tespitlerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgeye en yakÄ±n olmasÄ± nedeniyle aynÄ± polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â Â Â Â Â

Cumhuriyet Polis Merkezi AmirliÄŸiâ€™nde ifade verirken iÃ§eri giren iki ÅŸÃ¼pheliyle karÅŸÄ±laÅŸan B.G., "Beni bÄ±Ã§aklayan ve telefonumu alan ÅŸahÄ±slar bunlardÄ±r" diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ± ve gaspÃ§Ä±lara tepki gÃ¶sterdi.Â Â Â Â Â

TeÅŸhis Ã¼zerine gasp iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin yapÄ±lan kimlik tespitlerinde, gasp suÃ§undan Ã§ok sayÄ±da kaydÄ± bulunan Erol Can H. (30) ile Mustafa Z. (21) olduÄŸu belirlendi.Â Â Â Â Â

DetaylÄ± inceleme sonucunda B.G'yi gasp ettiÄŸi de ortaya Ã§Ä±kartÄ±lan zanlÄ±lar, sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â Â Â Â Â