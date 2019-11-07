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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
07.11.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Gaspçı ve sevgilisi adliyede

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Gaspçı ve sevgilisi adliyede

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32), banka şubesinden çektiği parayı gasbetmeye çalışan Cengiz B. (22) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. (35), adliyeye sevk edildi. Cengiz B'nin, piyasaya yaklaşık 200 bin TL borcu olduğu, kredi çekemeyince sevgilisiyle bu yola başvurdukları ortaya çıktı.

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  • Gaspçı ve sevgilisi adliyede
  • Gaspçı ve sevgilisi adliyede
  • Gaspçı ve sevgilisi adliyede
  • Gaspçı ve sevgilisi adliyede
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Olay, salı günü saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin TL'yi bir başka bir bankaya yatırmak için bankadan çekti.

'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı
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Tuzlalı, yolun karşısına geçmek isterken kendisini takip eden kimliği belirsiz kişi, elindeki para dolu poşeti alarak kaçtı.

Tuzlalı da şüphelinin peşine düştü. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, 'uçan tekme' attığı şüpheliyi düşürdü.

Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan gaspçı kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler ise parayı topladı.

Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, gaspçıdan şikayetçi oldu.

Gaspçı ve sevgilisi adliyede


ÖZEL EKİP KURULDU

Olayla ilgili inceleme başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Tuzlalı'nın ifadesine başvurdu. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulacan'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş'ın kurduğu özel ekip, Kepez ilçesi Teomanpaşa ve Yeni Emek mahallelerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Özel ekip, olayı gerçekleştiren kişilerin Cengiz B. ve birlikte yaşadığı sevgilisi Dilber E. olduğunu, Muratpaşa ilçesine kaçtıklarını belirledi.

Polis, Kızılarık ve Konuksever mahallelerindeki güvenlik kameralarını da inceledi.

Yaklaşık 80 güvenlik kamerası kaydını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Kızılarık Mahallesi'nde telefoncu dükkanında olduğunu belirledi.

Dün iş yerine yapılan baskında Cengiz B. ve sevgilisi Dilber E. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, şüphelilerin olay sırasında giydikleri elbiseleri bulundu. Polis şüphelilerin evlerinde de arama yaptı.

SEVGİLİSİ, KURBANININ FOTOĞRAFINI ÇEKİP GÖNDERMİŞ

Ekipler, Cengiz B. ve Dilber E.'nin cep telefonlarında yaptığı incelemede, Deniz Tuzlalı'nın bankada para çektiği sırada ve bankadan elinde para dolu poşetle çıktığı anlarda çekilen fotoğraflarını buldu. Dilber E'nin bankada gözcülük yaptığı, hedef seçtiği Deniz Tuzlalı'nın fotoğraflarını çekip dışarda bekleyen sevgilisine mesaj yoluyla attığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Gasp suçundan kaydı bulunan Cengiz B., polisteki ifadesinde yaklaşık 200 bin TL borcu olduğunu, ödeme güçlüğü çektiğini belirtti.

Bankadan kredi çekemeyince bu yola başvurduğunu anlatan Cengiz B., birlikte yaşadığı sevgilisiyle plan yapıp bankada takibe aldıkları Deniz Tuzlalı'nın parasını gasbetmeye çalıştıklarını söyledi.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli elinde para dolu poşetle koşarken Deniz Tuzlalı'nın uçan tekme atması ve birlikte yere düşme anları yer alıyor.

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