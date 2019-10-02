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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)
02.10.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı

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Gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolunu kesen kar maskeli 3 kişinin kendisini bıçakladıktan sonra cebindeki 3 bin lirasını gasbettiğini söyleyen Ali G.'nin (48) yalan söylediği jandarmanın çalışmasıyla ortaya çıktı.

Marangoz Ali G., 27 Eylül'de cep telefonuyla 112 Acil ihbar hattını arayıp Denizli- Honaz karayolu Karakurt Mahallesi yakınlarında yolunu kesen kar maskeli 3 kişinin kendisini bıçakladığını, cebindeki 3 bin lirasının alındığını, ellerini bağlayıp, ağzını kapatarak kaçtıklarını, yoldan geçenlerin ellerini çözdüğünü söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baldırından bıçakla yaralanan Ali G., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Taburcu edilen Ali G.'nin jandarma tarafından ifadesi alındı. Ali G.'nin çelişkili ifadeler verdiğini anlayan jandarma ekipleri, ilk olarak cuma namazı için gittiğini belirttiği caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Kamera kayıtlarında, Ali G.'nin camiye gitmediği ortaya çıktı. Ardından karayolundaki kamera kayıtları da incelendi. Daha sonra Ali G.'nin tekrar ifadesini alan jandarma, gasp yalanını ortaya çıkardı.

Ali G.'nin bunun üzerine verdiği son ifadesinde borcu olduğunu gerekçesiyle gasp senaryosunu kendisinin planladığını, maket bıçağıyla baldırını kendisinin kestiğini, ardından ellerini koli bandıyla bağlayıp, ağzını da kapattığını söylediği öğrenildi. Gasp yalanını ortaya çıkaran jandarma, Ali G. hakkında 'suç uydurmak'tan işlem yaptı, ardından savcının talimatıyla serbest bıraktı.

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