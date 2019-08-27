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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.08.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Gasp şüphelilerine şaşırtan destek! ‘Arkandayız oğlum’

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Gasp şüphelilerine şaşırtan destek! ‘Arkandayız oğlum’

Antalya’da geçtiğimiz temmuz ayında 5 gün arayla iki ayrı marketten kask ve kar maskesiyle silahlı gasp gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Polis, zanlıları yakalamak için 240 iş yeri, 300 motosiklet incelemesi yaptı. Yakınlarının şüphelilerden birine, "Arkandayız oğlum" dediği görüldü.

Kepez ilçesi Göçerler ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz temmuz ayının 5’i ile 10’unda iki ayrı marketten gasp olayının gerçekleşmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki 240 iş yeri ve şehir polis kamera sisteminden görüntüleri inceleyen ekipler iki olayın, kırmızı renkli bir motosikletle gerçekleştirildiğini, şüphelilerin olay anında kask ve kar maskesi kullandığını tespit etti. Şüphelilerin yüzlerinin kapalı olması nedeniyle polis olayda kullanılan motosikletin marka ve modeline yönelik 300 motosikleti inceledi. Olayda kullanılan motosiklet tespit edilip, şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 50 gün süren detaylı araştırmalar sonucu M.Ö., Ü.Ö ve Ü.E.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada olaylarda kullandıkları 1 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve fişekler ile olay anında giydikleri kıyafetler, kask, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Zanlıların iki ayrı marketten toplamda 5 bin 600 lira para ve cep telefonu aldıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler silahlı yağma olayından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların adliyeye sevki sırasında bir yakını "Arkandayız oğlum" diye seslendi. Şüphelilerden birinin de “Çekme, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim” dediği görüldü.

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