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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (İHA)
10.06.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

‘Gasp edildim’ dedi dilenci çıktı

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‘Gasp edildim’ dedi dilenci çıktı

Adana’da gasp edildiğini ileri sürerek polise başvuran şahsın parasına dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıtalar tarafından el konulduğu ortaya çıktı.

Adana’da gasp edildiğini ileri sürerek polise başvuran şahsın parasına dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıtalar tarafından el konulduğu ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 82 yaşındaki Aziz İ., 155 polis imdat hattını arayarak bankadan çektiği 3 bin 170 lirasının gasp edildiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gasp ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekibi bankaya götüren şahıs paraya çektikten sonra yanına gelen 3-4 şahsın zorla parasını aldığını söyledi. Polis yaşlı adamın ellerinde de morarma olduğunu görünce gasp edilmiş olabileceğini düşündü. Ancak polis yaptığı çalışmada yaşlı adamın parasını zabıta ekiplerinin aldığını tespit etti. Zabıta ekiplerinin yaşlı adamın dilencilik yaptığı gerekçesiyle bundan elde ettiği paralara el koyduğu ve tutanak tuttuğu ortaya çıktı.

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