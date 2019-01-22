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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
22.01.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Gasp çetesi çökertildi! Dolmuş parası olmayan kadını soymaya çalıştılar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Küçükçekmece’de peş peşe gasp olayları gerçekleştiren elebaşılığını cinayetten emniyette kaydı olan cezaevi firarisi S.Ş'nin yaptığı 13 kişilik çete çökertildi. Çetenin, üzerinde dolmuş parası olmadığı için yürüyerek evine giden bir kadını da yanlışlıkla hedef aldığı belirlendi. Çetenin gasp ve yakalanma anları ile ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de 26 Kasım 2018 günü Suriyeli kuyumcu A.Ö'nün dükkanına çarşaflı bir kişi girdi. Silahını çıkartan gaspçı altınlara ve parayı istedi. Kuyumcu direnerek eline geçirdiği kül tablasını gaspçıya fırlattı. Saldırgan kuyumcuya doğru peş peşe ateş ederek kaçtı. Kuyumcu olayı yara almadan atlatırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 

Yapılan araştırmada elebaşılığını S.Ş'nin yaptığı gasp çetesine ulaşıldı. Cezaevi firarisi olan S.Ş'nin cezaevi arkadaşlarından çeteyi kurduğu anlaşıldı. Çetenin, 6 Aralık 2018 günü banka ATM'sinden 5 bin TL çeken Y.E.S'yi direnmesi üzerine bacaklarından vurarak parasını aldıkları tespit edildi.

Çetenin üçüncü hedefi personel parasını taşıyan Ö.S ve A.K oldu. 183 bin TL'yi Hadımköy'deki şirkete götüren aracın önü kırmızı ışıklarda başında kask olan motorsikletli bir kişi tarafından kesildi. Silahını çeken kasklı gaspçı çantayı almaya çalıştı. Araç içindekiler direnince Ö.S'nin bacaklarına doğru ateş etti. Ö.S ve A.K direnmeye devam etti. İkinci bir motorsikletli de aracın önüne gelerek parayı almaya çalıştı. Ö.S ve A.K'nın direnmesi üzerine olay yerinden araca ateş açarak uzaklaştılar.

Ekipler, 15 Ocak 2019 günü çete üyelerini takip ettikleri sırada, takip edilen 2 kişi Bağcılar'da yolda yürüyen M.U adlı kadını hedef aldı. Döviz bürosundan çıktığını düşünerek hedef aldıkları kadının parasını almak için 2 el ateş açan çete üyesinden biri, olay anında müdahale eden polis tarafından yakalandı. Motorsikletle kaçmaya çalışan ikinci gaspçı da kısa sürede gözaltına alındı. Dolmuş parası olmadığı için evine yaya olarak gittiği belirlenen M.U, olayı yara almadan atlattı.

Çetenin diğer üyelerine yönelik baskınlarda cinayetin de arasında bulunduğu suçlardan kaydı olan cezaevi firarisi olan elebaşı S.Ş'nin de arasında bulunduğu 11 kişi yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan 13 kişi savcılığa sevk edildi.  

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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