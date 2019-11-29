Garip savunma
3 Ekim 2018’de Bakırköy’de, aracın içinde kız arkadaşı A.A’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından darp edilirken aracını üzerilerine süren ve 6 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen’in (22) davası başladı.
Savcı Alpay Göçmen’le eski hakim Aynur Göçmen’in oğlu olan sanık için salon dışında bulunan bir grup “Sertaç yalnız değildir” sloganı attı. Oğlunun avukatlığını yapan Aynur Göçmen, “Müvekkilimin linç olayında öndeki 3 dişi kırılmıştır. Cezaevinde kahrolmaktadır. 12 kilo vermiştir. Pişmandır. Uyku uyuyamamaktadır. Sabıkasızdır. Tahliyesini istiyoruz” dedi. Annesinin savunmasının ardından söz verilen tutuklu sanık da tahliyesini talep etti. Mahkeme tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Sertaç Göçmen 6 Eylül 2017’de Ataköy’de hakim ve savcı lojmanlarındaki evlerinden pompalı tüfekle ateş ederek bir kişiyi yaralamıştı. Göçmen, 30 Ocak 2017’de Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nde görevli hemşireye hakaret, 10 Şubat 2017’de bir kişiyi bıçaklamaktan da yargılanıyor.
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