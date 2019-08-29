‘Garip’ camide yavrularını bekliyor

O güne kadar bir adı bile yoktu. Ama şimdi herkes ona “Garip” diyor. Çünkü, o artık gerçekten garip. Üç ay önce, güvenli bulduğu Altunizade’deki Hz. Ali Camisi’nde 3 yavru dünyaya getirmişti. Caminin müezzini Bekir Köse, idari sorumlusu Cengiz Doğanöz, Üsküdar Veteriner Müdürlüğü ekipleri ile cemaat sahip çıktı üç yavrulu anne kediye. Geçen salı günü, kısa bir süre yanlarından ayrıldığı yavrularını döndüğünde bulamadı Garip. Müezzin Bekir Köse yavruları her yerde aradı. Bulamayınca Twitter hesabından “Evlat acısı her canlıda aynıdır” mesajıyla duyuru yapıp yavruları alan ya da görenlerin geri getirmesini istedi.

GÖZLERİNE BAKINCA İÇİM ACIYOR

Aynı zamanda bir televizyon kanalında program yapan ve müzikle de uğraşan Müezzin Bekir Köse, Garip’in hikâyesini anlattı: “Ezan okuduğumuz yerde doğum yaptı. Ürkütmemek için onu doğum yaptığı yerden hiç kaldırmadık. Annesi süt yapsın diye Cengiz Bey ona evden yiyecek taşıyordu. Yavrular gözünü açtıktan sonra, gezdirsin diye dış bölüme aldık. Dilediği gibi gezdirsin diye de kapıyı açık bıraktık. Hem cami içinde hem dışında yuvası vardı. Anne kedi yavruları gittiğinden beri, camiye giriş-çıkış yaptıkları pencereden yollarını gözlüyor. Bu içimi çok acıttı. Hepimiz insanız ve vicdan sahibiyiz. Her namaz vaktinde bu kedinin gözlerine baktığımda moralman çöküyorum. Onun gözünü yaşlı görmek psikolojimi bozuyor. “

CAMİNİN EŞİĞİNDE YATIP YOL GÖZLÜYOR

Yemeden içmeden kesilen Garip, şimdilerde cami etrafında dört dönüp, her yerde yavrularını arıyor. Her sabah yolunu gözlediği cami sorumlusu Cengiz Doğanöz de günlerdir bakıp evinden yemek taşıdığı minik anneye baktıkça gözleri doluyor. Cami cemaati ve çevredeki komşularla Garip’in bakımını üstlenen Doğanöz, “Salı günü sabah geldik, anne tek başına, yavrular yok. Bizi de üzdü, cemaati de... Bir anne yavrusunu kaybettiği zaman onun ruh halini, dünyasını düşünebiliyor musunuz? Bu da bir can taşıyor. Sürekli yavrularını arıyor. Belki beslenmek için bir yere gitti, döndüğünde yavruları yok. Sabahları geldiğimde, caminin eşiğinde yatıyor, yol gözlüyor. Bu da içimizi acıtıyor” dedi.

YAVRUSU SANDI





- Müezzin Köse’nin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısına hayvanseverler de duyarsız kalmadı. Camiye komşu işyerinin otoparkında yeni doğmuş 4 yavru bulup arkadaşlarıyla her birini sahiplenen Deniz Liçe adlı hayvansever, dün cami avlusuna kucağında bir polara sarılmış kedi yavrusuyla gelince anne kediyle birlikte herkes heyecanlandı. Yavru kediyi görünce koşup gelen Garip, bir süre kediyi kokladıktan sonra kendi yavrusu olmadığını anlayınca arkasını dönüp gitti.