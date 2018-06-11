'Garibanların adayıyım'

SEÇİM çalışmaları kapsamında dün İstanbul’da birçok ilçede miting yapan İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi: “Her şeyi var ama projesi yok. 16 yıldır Türkiye’yi yönetiyor, 40 gündür 3 tane proje açıkladı. Stat yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane açacakmış. Kamyon duvara çarpmak üzere, bu yorgun adamı değiştirmemiz lazım” diyen Muharrem İnce özetle şunları söyledi:



“Eğer Erdoğan bir daha seçilirse Türkiye’de dolar 8-10 lira olacak. Bazen düşünüyorum Erdoğan kapıdaki ekonomik krizi görüyor. Bu krizle ben uğraşmayayım, İnce uğraşsın diyor da bilerek bana Türkiye’yi mi teslim ediyor? Merak etmeyin çok sağlam bir ekibim, nitelikli ekonomistler var yanımda. Bu gemiyi limana rahatlıkla yanaştıracağız. Seçimden bir gün önce bir büyük İstanbul buluşması yapacağız. 2 milyon insan istiyorum oraya.



Esenyurt’ta 66 kişilik sınıflar var. Erdoğan 54 doğumlu, doğmadan 4 sene önce ilkokula gitmiş. Şimdi 54 doğumlu ilkokula gittiğinde tek parti varmış 75 kişilik sınıf varmış. Yalandan kim ölmüş. Yıl, 2018 ve Esenyurt’ta adını vermeyeyim. Okulun, sınıfın adını da veririm. Esenyurt’ta 66 kişilik sınıflar var, bunu görmüyor musunuz? Memleketi batırıyorlar.



Size huzur vaat ediyorum. Barış vaat ediyorum. Bir milletvekili arkadaşım karton toplayan çocuğa sormuş en büyük hayalin ne demiş. Karton toplayan çocuk, abi demiş ‘Büyük karton bulmak istiyorum’. ‘Büyük kartonda çok para var’ demiş. Ben sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım. Size vaadim bereket fışkıran topraklar, bacaları tüten fabrikalar. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan’a oy versin. Fabrikada iş isteyenler bana oy versin.



‘Kanal İstanbul’u yapacak mısın?’ Hayır yapmayacağım. Memleketin milyar dolarlarını, bunca sıkıntı varken, oraya kanal kazacağım. Sonra zenginleşiriz, bakarız o ayrı mesele. Ama şu anda bizim için lüks. Şu anda bir tek ranta yarar o.”



Beylikdüzü Belediyesi’nce düzenlenen iftar sofrasında oruç açan İnce, iftar sofralarını miting alanına çevrilmesinin uygun bulmadığını belirterek, “İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürüyorlar” dedi.