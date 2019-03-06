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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gardiyanlar dayağa aylarca göz yumdu

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Gardiyanlar dayağa aylarca göz yumdu

BALIKESİR Kepsut Asliye Ceza Mahkemesi’nde, dönemin cezaevi birinci müdürü Bekir Karataşoğlu, ikinci müdürü Gamze Türkoğlu ile dokuz infaz koruma ve bir sağlık memurunun ‘görevini kötüye kullanmak’ suçundan yargılandığı davanın 1 Mart’taki duruşmasında tanık mahkûmlar dinlendi.

Ulaş Yurdakul’un Kepsut L Tipi Cezaevi’nde sekiz ay boyunca koğuş sorumlusu Nihat Şen ve ekibi tarafından dövüldüğünü, bunun görmezden gelindiğini ifade eden Bülent Kocaman şunları söyledi:

“Ulaş yüzü gözü mor halde revire götürülüyordu, sürekli dayak yemekteydi. Son günlerinde yürümekte bile zorlanıyordu. Vücudu daha fazla dayanamadı.” Kocaman, sorunlu mahkûmların yatırıldığı koğuşa ‘idare koğuşu’ denildiğini belirterek, “Bu koğuşlarda koğuş sorumlusuna işlem yapılmaz ve durum görmezden gelinir. Bizimki böyle bir koğuştu” dedi.

Mehmet Alkan ise bir memurun Nihat Şen’e “Dövüyorsun, bari yüzüne vurma” dediğini ileri sürerek şöyle söyledi: “Ulaş bir gün sayımda bayıldı. Ayağa kaldırıp ‘Rol yapıyor’ dediler. Memurlar gözleriyle gördükleri halde ilgilenmediler. Bir akşam Ulaş’ın iki gözü morarmıştı. ‘Ulaş’ı süsledik’ diye espri yaptılar. Görevliler Ulaş’a ‘Makyajın güzel olmuş’ dediler.”

Bir sonraki duruşma 10 Mayıs’ta. Yurdakul’u öldüren dört tutukluya ağır müebbet, iki mahkûma da ‘suçu bildirmeme’ suçundan ceza verilmişti. 

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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