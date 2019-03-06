Gardiyanlar dayağa aylarca göz yumdu
BALIKESİR Kepsut Asliye Ceza Mahkemesi’nde, dönemin cezaevi birinci müdürü Bekir Karataşoğlu, ikinci müdürü Gamze Türkoğlu ile dokuz infaz koruma ve bir sağlık memurunun ‘görevini kötüye kullanmak’ suçundan yargılandığı davanın 1 Mart’taki duruşmasında tanık mahkûmlar dinlendi.
Ulaş Yurdakul’un Kepsut L Tipi Cezaevi’nde sekiz ay boyunca koğuş sorumlusu Nihat Şen ve ekibi tarafından dövüldüğünü, bunun görmezden gelindiğini ifade eden Bülent Kocaman şunları söyledi:
“Ulaş yüzü gözü mor halde revire götürülüyordu, sürekli dayak yemekteydi. Son günlerinde yürümekte bile zorlanıyordu. Vücudu daha fazla dayanamadı.” Kocaman, sorunlu mahkûmların yatırıldığı koğuşa ‘idare koğuşu’ denildiğini belirterek, “Bu koğuşlarda koğuş sorumlusuna işlem yapılmaz ve durum görmezden gelinir. Bizimki böyle bir koğuştu” dedi.
Mehmet Alkan ise bir memurun Nihat Şen’e “Dövüyorsun, bari yüzüne vurma” dediğini ileri sürerek şöyle söyledi: “Ulaş bir gün sayımda bayıldı. Ayağa kaldırıp ‘Rol yapıyor’ dediler. Memurlar gözleriyle gördükleri halde ilgilenmediler. Bir akşam Ulaş’ın iki gözü morarmıştı. ‘Ulaş’ı süsledik’ diye espri yaptılar. Görevliler Ulaş’a ‘Makyajın güzel olmuş’ dediler.”
Bir sonraki duruşma 10 Mayıs’ta. Yurdakul’u öldüren dört tutukluya ağır müebbet, iki mahkûma da ‘suçu bildirmeme’ suçundan ceza verilmişti.
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