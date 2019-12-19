Garantör ne demek? Garantör üniversitesi anlamı nedir?

Kamuoyuna yansıyan haberlerle beraber garantör ne demek sorusunun yanıtına yönelik araştırmalar hız kazandı. Garantörün Türkçe karşılığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette kelimenin cümle içinde kullanımını da araştırıyor. İşte, TDK'ya göre garantör kelimesinin ve garantör üniversitenin anlamları.

GRANTÖR NE DEMEK?

Sıfat olarak: Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci.

İsim olarak: Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi.

GARANTÖR ÜNİVERSİTE NE DEMEK?

Güven veren anlamı taşıyan garantör, üniversite için sıfat olarak kullanıldığı zaman, güven veren üniversite anlamını taşımaktadır.