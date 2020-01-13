Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti Bankası Türkiye'nin köklü bankalarından biridir. Garanti Bankası müşterilerinin bankaya gitmeden hizmet almalarını mümkün kılan çağrı merkezleri ile bankacılık hizmeti sunmaktadır. Bu çağrı merkezleri Garanti Müşteri hizmetleri adı ile faaliyet göstermektedir. Garanti müşteri hizmetleri ile işlemlerinizi dilediğiniz anda ve dilediğiniz yerde kolayca yapabilirsiniz.

Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri

Garanti Bankası müşteri hizmetleri, ilgili bankanın müşterilerinin bankaya gitmeksizin pek çok işlemi yapmasına olanak sağlayan online bankacılık sistemini de desteklemektedir. Garanti Bankasına gitmeden yalnızca telefonla AloGaranti Müşteri hizmetlerini arayarak ihtiyacınız olan birçok banka işlemlerini yapabilirsiniz. Garanti Bankası Müşteri Hizmetlerini 7/24 bulunduğunuz herhangi bir yerde arayın ve bankacılık işlemlerinizi hemen yapın. Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri tarafından gerçekleştirilebilen işlemler arasında;

- Para transfer işlemleri,

- Çeşitli fatura işlemleri,

- Hesap açma işlemleri,

- Kredi kartı ve çeşitli kart işlemleri,

- Döviz alımı ve satımı,

- Banka işlemleri ile ilgili bilgi edinme ve genel bilgi edinme hizmetleri gibi pek çok işlem bulunmaktadır.

Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri Numarası

7/24 kesintisiz hizmet sunan Garanti Bankası Müşteri Hizmetlerine ait 2 numara bulunmaktadır. Bu numaralardan biri 444 0 33 olup diğeri de 0850 222 0 333'tür. Burada belirtilen her iki numaradan birini arayarak Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Yurt dışı aramalarında ise numaranın başına +90 eklemeniz gerekmektedir.

Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri direk operatöre bağlanma işleminin gerçekleştirilebilmesi için etkili bir yöntem bulunuyor. Sesle yönlendirme yaparak ve tuşlama yaparak vakit kaybetmeden işlem yapabilir, yapmak istediğiniz bankacılık işlemleri için beklemeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri direk operatöre bağlanma işleminin mümkün olabilmesi için rakamların hangi anlama geldiğini bilmek önemli bir konudur. Bu sayede istediğiniz menüye zaman kaybı yaşamadan hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

Garanti Bankası Müşteri Hizmetlerini arayarak direk operatöre bağlanmak istiyorsanız 1, 3 veya 5 rakamlarından birini tuşlamanız gerekmektedir. Bu sayılardan birini tuşladığınızda sırada bekletilirsiniz. Sıranın size gelmesiyle birlikte müşteri temsilcisine bağlanırsınız.

Müşteri temsilcisiyle bağlantı kurduğunuzda ise sizden Alo Garanti Şifresi istenecektir. Bu işlem tamamen müşteri güvenliğinin sağlanması için gereklidir.

Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir.

Garanti Bankası Genel Merkezi Adresi: Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, Posta Kodu: 34340 No:2 Beşiktaş / İstanbul

Müşteri İletişim Merkezi Telefon Numarası: 444 0 333 olup, Bankanın Genel Müdürlük Numarası ise 0212 318 18 18'dir.

Garanti Bankası Hakkında

Garanti Bankası, ilk olarak Ankara'da faaliyete başlamış bir bankadır. 1950 yılında ise Genel Müdürlük merkezini İstanbul'a taşımıştır. Garanti Bankası 1983 tarihinde Doğuş Holding bünyesine dâhil edilmiş hisse senetleri 1990 yılında İMKB'de işlem görmeye başlamıştır. Takvimler 1993 yılını gösterdiğinde ise Türkiye'de ilk olarak yurt dışına hisse ihracı yapan kurum olma özelliğine sahip olmuştur.

Garanti Bankası 2001 yılında Osmanlı Bankası A.Ş. bünyesine dâhil olmuştur. 2005 yılında ise Garanti Bankasının %25,5'lik hisse senetleri General Electric Gurubuna satılmıştır.

Garanti Bankası; bireysel, ticari, kurumsal, KOBİ yatırım bankacılığı dâhil olmak üzere bankacılık sektöründeki tüm iş kollarında faaliyetlerini yürütmektedir. Günümüzde Garanti Bankası yönetiminde iki kurum varlık göstermektedir. Bu kurumlar ise; Doğuş Holding ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) olup eşit ortaklık ilkesiyle hareket etmektedir.