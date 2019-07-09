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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gar saldırısı için 349 bin TL tazminat

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Gar saldırısı için 349 bin TL tazminat

Ankara'da 10 Ekim 2015’te Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplananlara yönelik olarak DEAŞ’ın gerçekleştirdiği saldırıda can veren Tekin Arslan’ın ölümüne ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

İnşaat İşçileri Sendikası’nın kurucusu Arslan’ın ölümü nedeniyle eşi ve iki çocuğu için 180 bin TL manevi, 169 bin TL de maddi olmak üzere, toplam 349 bin TL tazminata hükmedildi. Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 30 Nisan’da verdiği kararda sosyal risk ilkesi gereğince, toplumun bireyi olmaktan ötürü yaşanan özel zararların topluma pay edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda terör olaylarının devlete yönelik olduğu, anayasal düzeni yıkmayı amaçladığı ve kişilerin toplumun bireyi olmaları nedeniyle zarar gördüğü vurgulandı. Kararda özetle şöyle devam edildi: “Terör eylemlerine şahit olanların hayatları boyunca çektikleri ve çekecekleri zararların daha büyük sıkıntılara yol açacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu zararların, idare tarafından topluma pay edilmesi suretiyle tazmini hakkaniyet gereği olup sosyal devlet ilkesine uygun düşecektir.”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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