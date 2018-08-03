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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
03.08.2018 - 17:19, Son Güncelleme:

Gar katliamı davasında karar: 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet

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Gar katliamı davasında karar: 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 7 Kasım 2016'da başlanan ve 54 celse görülen 19'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti 9 sanığı 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez, 'kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden değişik yıllarda hapis cezası verirken, firari sanıkların dosyasını ayırdı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, müştekiler, taraf avukatları ile bazı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili katıldı. Duruşmada savunmaların tamamlanmasının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Son sözlerin alınmasının ardından mahkeme karar için, duruşmaya ara verdi.

MAHKEME, 9 SANIĞI SALDIRIDAN SORUMLU TUTTU

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Yakup Şahin, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın ayrıca 'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak' suçundan da 10 yıl hapis cezası aldı.

9 SANIĞA DA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'na 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12'şer yıl hapis verirken, sanıklar Esin Altıntuğ, Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'a aynı suçtan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

BİR SANIK İÇİN SUÇ DUYURUSU KARARI

Sanık Erman Ekici'nin 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, söz konusu sanığın 100 kişiyi 'kasten öldürme' ve 391 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyalarının ayrılmasına, sanıklar hakkında yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmetti. Mahkeme, ölen sanık Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesine hükmetti. Mahkeme, hiçbir sanık için iyi hal indirimi uygulamadı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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