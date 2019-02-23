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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
23.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gar katliamı davasında gerekçeli karar: DEAŞ’ın amacı kin ve nefret yaratmaktı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Gar katliamı davasında gerekçeli karar: DEAŞ’ın amacı kin ve nefret yaratmaktı

Terör örgütü DEAŞ tarafından Ankara Gar’ında düzenlenen canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın gerekçeli kararı tamamlandı. Kararda saldırıyla tüm toplumun hedef alındığı belirtilerek, “Örgütün toplumun değişik kesimleri ile devlet arasında kin, nefret ve husumet oluşturacak terör saldırıları düzenleyerek amacına ulaşmayı hedeflediği anlaşılmıştır” denildi.

ANKARA Garı’nda 10 Ekim 2015’te 100 kişinin hayatını kaybettiği terör örgütü DEAŞ’ın canlı bomba saldırısına ilişkin davada mahkeme, 9 sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 sanığa da 7.5 yıl ile18 yıl arasında hapis cezaları vermişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 872 sayfa gerekçeli kararını tamamladı.

Kararda terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye Cumhuriyeti devletini ‘tağut’ ve ‘düşman’ olarak gördüğü, laik, demokratik Anayasal düzeni yıkarak yerine radikal selefi görüşler doğrultusunda teokratik ve totaliter bir devlet düzeni kurmayı amaçladığı belirtildi. Örgütün kanlı Reina saldırısı dahil birçok hain menfur ve acımasız terör saldırısı düzenlediğine dikkat çekilerek, “Örgüt tarafından yapılan terör saldırılarıyla kamu düzenini bozmak, kamu otoritesini zayıflatmak, toplumda kargaşa yaratmak, toplumun şiddet yoluyla kutuplaşmasını sağlamak, kaos ve kargaşa ortamı sağlayarak, devlet otoritesinin zayıfladığı izlenimi yaratmanın amaçlandığı anlaşılmıştır” denildi.

Gar katliamı davasında gerekçeli karar: DEAŞ’ın amacı kin ve nefret yaratmaktı

TÜM TOPLUM HEDEF ALINDI

Kararda ‘insanlığa karşı suçun’ unsurlarının oluşabilmesi için saldırının toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi gerektiği savunularak, “Toplumun değişik kesimlerinden farklı etnik köken ve dini ve felsefi anlayışa sahip birçok kişinin ‘Barış, Emek, Demokrasi’ konusu altında bir araya geldiği dolayısıyla toplumun bir kesiminin hedef olarak seçilip bir plan dahilinde sistematik bir saldırının söz konusu olmadığı” değerlendirilmesi yapıldı. Kararda, Yunus Durmaz’da ele geçirilen dijital materyallerde “Kürtler ile Türklerin bir bütün haline geldikleri, TC hükümeti halkların birbirleri ile savaşacağı bir siyaset yapmıyor, yapılmasına da izin vermiyor...” şeklinde bir mesaja ulaşıldığı belirtilerek, “Örgütün toplumun değişik kesimleri ile devlet arasında kin, nefret ve husumet oluşturacak terör saldırıları düzenleyerek amacına ulaşmayı hedeflediği, örgütün tüm toplumu ve anayasal düzeni hedef alarak terör saldırıları gerçekleştirdiği anlaşılmıştır” denildi.

HAİN VE ACIMASIZ BİR TERÖR EYLEMİ

MAHKEMENİN kararında katliamı, bir polis operasyonu sırasında kendisini patlatarak ölen DEAŞ’ın Gaziantep sorumlusu Yunus Durmaz’ın planlandığı belirtildi. Kararda, “Hain ve acımasız terör eyleminin DEAŞ silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyesi olan sanıklar tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır” denildi.

AZMETTİREN, YARDIM EDEN KAMU GÖREVLİSİ YOK

Gerekçeli kararda, Ankara Gar’ındaki ‘terör saldırısını azmettiren, yardım eden ve iştirak eden herhangi bir kamu görevlisi olduğuna dair bilgi, belge ve delil elde edilmediği’ de vurgulandı. İhmal iddialarına ilişkin soruşturmalarda takipsizlik kararı verildiği hatırlatıldı. Olay yerinde polisin biber gazı kullandığı iddiasına ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’nın 25 Şubat 2016’da gönderdiği yazıya yer verildi. Yazıda, polisin görev yapmasının bazı gruplarca engellendiği bunun üzerine gaz, havaya ateş açılması, TOMA ile su sıkılması gibi yöntemleri kullandığı belirtildi.

AVUKATLARDAN İTİRAZ

‘10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu’ tarafından yapılan açıklamada ise “Kamu görevlilerin yargılanması talebinin karşılıksız ve cevapsız kalması son derece dikkat çekicidir. Sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanması konusundaki taleplerin tamamı görmezden gelinmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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