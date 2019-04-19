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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gar katliamı davası: 5 firari sanık için kırmızı bülten

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Gar katliamı davası: 5 firari sanık için kırmızı bülten

ADALET Bakanlığı, 10 Ekim Gar katliamına ilişkin davanın 5 firari sanığı hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını mahkemeye bildirdi.

2015’te Ankara Garı’nda 100 kişinin hayatını kaybettiği terör örgütü DEAŞ’ın canlı bomba saldırısına ilişkin davaya bakan mahkeme, tutuklu 9 sanığa 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet, 10 sanığa da 7.5 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, firari 16 sanığın dosyasını da ayırmıştı. Firari sanıklar yönünden devam eden davanın ikinci duruşması dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. 16 firari sanıktan hiçbiri yakalanamadığı için sanık sandalyeleri boş kaldı.

Davanın firari sanığı İlhami Balı’nın tutuklu eşi Hülya Balı’nın, Kilis Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanarak tanıklık yapması istendi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Balı’ya ifade vermeden önce Ceza Muhakemesi Yasası uyarınca davada eşi İlhami Balı sanık olduğu için tanıklıktan çekilme hakkı olduğunu anımsatarak, “Tanıklık yapmak istiyor musun?” diye sordu. Sanık Hülya Balı, “Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Burada çocuğumla mağdurum” dedi.

TANIKLIK YAPMADI

Mağduriyetinin yargılandığı davadaki mahkemeyi ilgilendirdiğini belirten hâkim Giray, “Tanıklık yapmak istiyor musun?” diye tekrar sordu. Hülya Balı, “Tanıklık yapmak istemiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Hülya Balı’nın bu davada eşi sanık olduğu için tanıklık yapmak istemediği gerekçesiyle dinlenemeyeceğine karar vererek, SEGBİS bağlantısını kapattı. Bu karar salonda tepkilere neden oldu. Firari sanıklardan Deniz Büyükçelebi’nin eşi Şengül Büyükçelebi de tanıklık yapmak istemedi. Mahkeme başkanı daha sonra dava dosyasına gelen belgeleri okudu. Adalet Bakanlığı, İnterpol aracılığıyla firari sanıklardan Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Ahmet Güneş, Hasan Hüseyin Uğur ve Nusret Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını, uluslararası alanda yakalanma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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