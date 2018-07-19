Gangren nedir? Gangren belirtileri neler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGangren nedir? Gangren belirtileri neler?
GeriGündem Gangren nedir? Gangren belirtileri neler?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
19.07.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Gangren nedir? Gangren belirtileri neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gangren nedir? Gangren belirtileri neler?

Damar sertliği zemininde bir atardamarın iç yüzeyinde bir pıhtı oluşursa, o damarın beslediği organda gangren meydan gelir. Gangren hemen birçok organ ve dokuda görülebilir ve en çok kollar, bacaklar, apandisit, ve ince bağırsaklarda görülür. Nadiren safra kesesi, testisler ve erkek cinsel organında da ortaya çıkabilir. Peki, gangren tam olarak nedir? Gangren belirtileri neler?

Kan dolaşımından azalma veya veya bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon sebebiyle vücuttaki bir bölgenin ölümüne “kangren” denir. Halk arasında yanlış olarak “kangren”olarak ta bilinir. En çok ayakta,el parmakları,bacak kasları, ürogenital bölge etrafında görülür.

Şikayetleri:

Bu durumda olan kişilerde kötü kokulu akıntı, sert kabuk tutmuş yara, el yada ayak parmaklarında his kaybı görülür.

Bulguları:

- Deride renk değişimi
- Uyuşukluk
- Şiddetli ağrı
- Yara yerinde kötü kokulu akıntı

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

.Fizik muayene
. Angiografi
. Dolaşım için arteriyel venöz doopler

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

- Kuru nekroz yani kuru gangren oluşmuşsa cerrahi debridman ardından rekonstrüksiyon
- Gangrene neden olan etkenin (enfeksiyon kontrolsüz diabet) ortadan kaldırılmasında yönelik örneğin antibiyoterapi
- Akıntılı Yara İse Seri Pansuman Ve Cerrahi Debridman Hiberbarik Oksijen Tedavisi

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Altta yatan ekenin örneğin diabet ya da enfeksiyonun kontrolü düzenli pansuman ve yara bakımı yapılması

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bodrum'da feci ölüm! Hırsızlar için yaptırmıştı sonu oldu

MİT Ukrayna'dan getirmişti... Mahkemeden flaş karar!

Saman nezlesi nasıl geçer? Saman nezlesi belirtileri nelerdir?

Türkiye'nin konuştuğu istismar haberinin ardından kardeşi açıklama yaptı