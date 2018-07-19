Gangren nedir? Gangren belirtileri neler?
Damar sertliği zemininde bir atardamarın iç yüzeyinde bir pıhtı oluşursa, o damarın beslediği organda gangren meydan gelir. Gangren hemen birçok organ ve dokuda görülebilir ve en çok kollar, bacaklar, apandisit, ve ince bağırsaklarda görülür. Nadiren safra kesesi, testisler ve erkek cinsel organında da ortaya çıkabilir. Peki, gangren tam olarak nedir? Gangren belirtileri neler?
Kan dolaşımından azalma veya veya bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon sebebiyle vücuttaki bir bölgenin ölümüne “kangren” denir. Halk arasında yanlış olarak “kangren”olarak ta bilinir. En çok ayakta,el parmakları,bacak kasları, ürogenital bölge etrafında görülür.
Şikayetleri:
Bu durumda olan kişilerde kötü kokulu akıntı, sert kabuk tutmuş yara, el yada ayak parmaklarında his kaybı görülür.
Bulguları:
- Deride renk değişimi
- Uyuşukluk
- Şiddetli ağrı
- Yara yerinde kötü kokulu akıntı
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:
.Fizik muayene
. Angiografi
. Dolaşım için arteriyel venöz doopler
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:
- Kuru nekroz yani kuru gangren oluşmuşsa cerrahi debridman ardından rekonstrüksiyon
- Gangrene neden olan etkenin (enfeksiyon kontrolsüz diabet) ortadan kaldırılmasında yönelik örneğin antibiyoterapi
- Akıntılı Yara İse Seri Pansuman Ve Cerrahi Debridman Hiberbarik Oksijen Tedavisi
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:
Altta yatan ekenin örneğin diabet ya da enfeksiyonun kontrolü düzenli pansuman ve yara bakımı yapılması
Yorumları Göster
Yorumları Gizle