Gamze'nin inanılmaz değişimi! 19 ayda 153 kilo verdi

Diyarbakır’da, 3 yaşındayken yakalandığı fil hastalığı nedeniyle yaşamı altüst olan ve 230 kiloya ulaşan Gamze Kanik, İstanbul’da gördüğü tedavinin ardından 19 ayda 77 kiloya düşmenin sevincini yaşıyor. Kentte 3 yaşında yakalandığı lenfödem (fil hastalığı) nedeniyle yaşamı adeta çekilmez hale gelen 25 yaşındaki Kanik, hastalığının başlangıç döneminde uygulanan tedavi sonrası ortaokul eğitimini tamamlayabildi. Zamanla ilerleyen rahatsızlığı sebebiyle okuluna devam edemeyen, uygulanan tedaviler ve cerrahi müdahalelerden sonuç alamayan Kanik, kimsenin kendisini bu durumda görmemesi için eve kapandı. Yakın çevresi ve arkadaşlarından uzaklaşan, sadece ailesinin desteğiyle yaşama tutunan ve ağırlığı 230 kiloya yükselen Kanik, sağlığına kavuşacağı günü görmenin hayalini kurdu. Fizyoterapist Cemile Uydur’un, yayınlanan haberleri gördükten sonra İstanbul’a davet ettiği ve hiçbir ücret talep etmeden 3 aylık tedavi uyguladığı Kanik, ilk etapta 165 kiloya düştü.









16 AYDA 88 KİLO VERDİ



Döndüğü memleketi Diyarbakır’da diyetisyen Mehtap Yakut Bağırmaz tarafından ücretsiz diyet programı uygulanan Kanik, azmi ile de 16 ayda 88 kilo verdi. Kanik, kilo probleminden kurtulmanın, sağlığına kavuşmanın, arkadaşlarıyla dışarıya çıkıp gezebilmenin, yaşadığı şehri tanımanın ve 21 yıl sonra kadın ayakkabısını giyebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Adeta yaşama yeniden dönen Kanik, yarım kalan eğitimini tamamlamak ve konservatuvarda okumak istiyor. Kanik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşında yakalandığı hastalığı nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini, eğitim hayatından ve sosyal yaşamdan koptuğunu dile getirdi. Zamanla çok yemek yemekten ve oturmaktan kilosunun arttığını aktaran Kanik, Fizyoterapist Cemile Uydur’un daveti üzerine İstanbul’da 3 ay ücretsiz tedavi gördüğünü, bu sayede 165 kiloya düştüğünü belirtti. Tavsiye üzerine Diyarbakır’da diyetisyen Bağırmaz’ın desteğiyle 165 kilodan 77 kiloya indiğini anlatan Kanik, "İnsan kilo verdikçe daha da veresi geliyor, şu an 65 kiloyu görmek istiyorum." dedi.









"OKULUMA DEVAM EDECEĞİM"



Kanik, hastalığı sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "İnsanlar dalga geçiyordu, düğünlere gitmek istemiyordum. Bayramlarda kendime uygun ayakkabı olmadığı için alışveriş merkezlerine gitmek istemiyordum, ağlayarak eve geldiğim günlerim oluyordu. Bu süreçte en önemlisi benim için ayakkabıydı. Ayakkabı giyen arkadaşlarım vardı. Onlar istediği tarzda giyerken ben büyük terliklerle dışarı çıkmak zorunda kaldım. Hep içimde okuma isteği vardı. Şimdi açık öğretime kaydımı yaptırdım, okuluma devam edeceğim. 21 yıl aradan sonra ilk defa kadın ayakkabısı giyebildim. İstediğim gibi geziyorum, arkadaşlarımla dışarı çıkıyorum. Diyarbakır’ın güzelliğini gördüm. Hayat benim için yeni başladı. O kötü günlerimin hepsi geride kaldı. İnşallah önüm aydınlık olur." Kendi gibi bu hastalıkla mücadele edenlere çağrıda bulunan Kanik, "Ben onlara bir umut ışığı olmak istiyorum. Tedavi olsunlar, kiloları varsa zayıflasınlar. Lenfödemin en büyük düşmanı obez olmak. Konservatuvarı okumayı çok istiyorum. Müzik konusunda kendimi geliştirmek istiyorum." diye konuştu. Kanik, yılda iki defa lenfödem çorabı giymek zorunda kaldığını, bu konuda destek beklediğini aktardı.







