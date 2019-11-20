GambiyalÄ± üniversite öÄŸrencisi, odasÄ±nda ölü bulundu
SAMSUN'da Ã¼niversite eÄŸitimi gÃ¶ren Gambiya uyruklu Alhagie Kandeh Kebbeh (31), evindeki odasÄ±ndaÂ Ã¶lÃ¼ bulundu.Â Kebbeh'in, odasÄ±nda Ä±sÄ±nmak iÃ§in yaktÄ±ÄŸÄ± kÃ¶mÃ¼r dolu mangalÄ±n dumanÄ±ndan etkilenerek hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi deÄŸerlendiriliyor.Â
Olay, saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°lkadÄ±m ilÃ§esi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz MayÄ±s Ãœniversitesi'nde (OMÃœ) Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren K.K.K., aynÄ± Ã¼niversitedeÂ Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi'nde eÄŸitim gÃ¶ren arakadaÅŸÄ± Gambiya uyruklu Alhagie Kandeh Kebbeh'iÂ uyandÄ±rmak iÃ§in odasÄ±na girdi.Â Odada mangalÂ yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve arkadaÅŸÄ±Â Kebbeh'i hareketsiz halde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden K.K.K., durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. Ä°hbarÄ± Ã¼zerine adrese gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, Alhagie Kandeh Kebbeh'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Alhagie Kandeh Kebbeh'in yattÄ±ÄŸÄ± odada sÃ¶nmÃ¼ÅŸ kÃ¶mÃ¼r dolu bir mangal bulunduÄŸu ve bu sebeple zehirlenmiÅŸ olabileceÄŸi deÄŸerlendiriyor.Â
Alhagie Kandeh Kebbeh'in cansÄ±z bedeni, savcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan otopsisi iÃ§inÂ EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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